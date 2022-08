“Beziehungsfluch“ der Reality TV-Show : „Sommerhaus der Stars“ - diese Promi-Paare sind nicht mehr zusammen

In der Reality TV-Show „Sommerhaus der Stars“ werden Promi-Paare auf eine harte Probe gestellt. Unter Stress lernen sich die Partner erst richtig kennen und entdecken auch neue Seiten des anderen. Zumindest ein Paar ging deswegen auch schon getrennte Wege nach der Show.

Seit 2016 wurden bislang sieben Staffeln der Reality TV Show „Das Sommerhaus der Stars“ produziert, die Ausstrahlung der letzten Staffel beginnt Ende August. Von den teilnehmenden 51 Paaren der ersten sechs Staffeln haben sich nach Ausstrahlung insgesamt 19 Paare getrennt. Immerhin eine Quote von gut 37 Prozent. Soweit die Fakten. Ist die Show also ein Beziehungskiller und gehen die Kandidatinnen und Kandidaten mit ihrer Teilnahme ein hohes Risiko ein, den anderen danach nicht mehr verliebt in die Augen schauen zu können?

Die Beziehung zwischen dem Ex-Rotlicht-König Bert Wollersheim und seiner damaligen Freundin, der Heilpraktikerin Bobby Anne Baker, hielt dem Show-Format nicht stand. Das Paar lernte sich im Internet kennen und führte nach Angaben von RTL seit November 2017 eine Fernbeziehung. Dann zogen sie 2018 zusammen ins „Sommerhaus“ in Portugal und lernten sich dort erst richtig kennen. Und schon während der Show dämmerte es den beiden, dass sie nicht zusammenpassen. „Es sind einfach so viele Dinge passiert in der kurzen Zeit. Ich denke, ich gehe ohne Bert hier raus“, sagte Baker noch während der Show. Und Wollersheim sagte hinterher im Interview mit RTL, er sei sich da schon sicher gewesen, dass das keinen Sinn machen würde mit ihm und Baker. Dass sie auseinandergehen. Er sei aber zu feige gewesen, das auf den Punkt zu bringen. Per WhatsApp habe er seiner damaligen Freundin seinen Entschluss schließlich mitgeteilt.