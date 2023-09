„Das Sommerhaus der Stars“ 2023 So lief der erste Rauswurf im „Sommerhaus der Stars“

Dann geht es um Stephen und Katharina, die im Haus auch nicht das beste Standing hatten. Ihnen zufolge, weil sie von Anfang an in keinem Team dazugehörten, den anderen zufolge weil sie sich bewusst von der Gruppe abgeschottet haben. Kader, die den beiden die Schuld für ihren Rausschmiss gibt, ist nicht gut auf die beiden zu sprechen und pöbelt in einer Tour herum. Doch es zeigt sich, dass Stephens Art, zu sticheln und dann so zu tun als hätte er nichts gemacht, auch bei allen anderen aneckt. Die meisten Bewohner des Hauses finden Stephens Verhalten total daneben und bemängeln seine „hinterlistige Art“. Er selbst will das partout nicht einsehen, beklagt, dass er für seine freundliche Art und sein Lachen selten so angegangen worden ist, wie im Sommerhaus. Beim großen Wiedersehen wird auch Mario Baslers Verhalten unter die Lupe genommen, der sich im Haus öfters dem Vorwurf stellen musste, dass er sich für etwas Besseres halte. Zudem waren die meisten Bewohner davon überzeugt, dass Basler die Strippen im Haus zieht. Der selbst sieht das nicht ein, er habe niemandem etwas getan und sei so gewesen wie immer. Stephen ist der erste, der da widersprechen muss – und danach geben Lisa und Marcel ihren Senf hinzu. Zunächst klagt Lisa an, dass Marion sie „Die Kleine“ genannt habe, was sie respektlos fand und von jemandem, der so viel Respekt für sich einfordert, erwarte sie auch ein bisschen Respekt. Mario will das nicht einsehen, doch dann geht der Streit erst richtig los. Was genau das Problem ist, ist irgendwann überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, die beiden werfen sich in einer Tour Beleidigungen an den Kopf. Und dann schaltet sich Stephen ein – und da Mario es ohnehin auf ihn abgesehen hat, bringt ihn das noch mehr in Rage. Doch weil es auch in diesem Konflikt kein Ende gibt, beendet Moderatorin Frauke Ludowig die Zusammenkunft und bedankt sich bei allen Teilnehmern.