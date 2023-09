Staffel 8 im September Das müssen Sie zum „Sommerhaus der Stars“ wissen

Bocholt · „Das Sommerhaus der Stars“ startet am 19. September in die nächste Runde. Auch in der achten Staffel wird wieder gekämpft, gelästert und gestritten. Wir verraten Ihnen die wichtigsten Infos zur Reality-Show bei RTL.

10 Bilder Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2023 10 Bilder Foto: RTL

Es geht wieder los: 2023 startet die achte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ bei RTL. Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst. Wann läuft „Das Sommerhaus der Stars“? Die neue Staffel des „Sommerhaus“ startet am 19. September bei RTL. Auf RTL+ sind die neuen Folge immer eine Woche im Voraus zu sehen. Sendetermine In den bisherigen Staffeln lief die beliebte Reality-Show dienstags, mittwochs und donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL. Man kann also davon ausgehen, dass auch die neue Staffel drei Mal wöchentlich über die Bildschirme flackern wird. Wer sind die Teilnehmer von „Das Sommerhaus der Stars“? Mittlerweile hat RTL bekannt gegeben, welche acht Paare sich dem „Abenteuer Sommerhaus“ stellen werden. Während einige Paare für eine Überraschung sorgten, haben die Fans mit anderen Teilnehmern bereits gerechnet. Das sind die neuen Kandidaten-Paare: Schauspielerpaar Eric und Edith Stehfest

Reality-Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz

Unternehmerin Claudia Obert und Max Suhr

Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu

TV-Persönlichkeit Walentina Doronina und Can Kaplan

Partyschlagersänger Tim Toupet und Carina Crone

Model Frau Justine Dippl und Arben Zekic

Soapstars Pia Tillmann und Zico Banach Weitere Infos und Bilder zu den diesjährigen Promipaaren finden Sie hier. Wer sind die bisherigen Gewinner? Diese Stars waren bereits im „Sommerhaus der Stars“ RTL-Show Diese Stars waren bereits im „Sommerhaus der Stars“ 2022 gewannen die „Bauer sucht Frau“-Kandidaten Patrick Romer und Antonia Hemmer die siebte Staffel der Show. Und sorgten mit ihren ständigen Streitigkeiten für Gesprächsstoff. Kurz nach Ende der Ausstrahlung gab das Paar seine Trennung bekannt. Die weiteren Gewinner-Paare Lars Steinhöfel & Dominik Schmitt (Staffel 6)

Caro und Andreas Robens (Staffel 5)

Elena Miras und Mike Heiter (Staffel 4)

Uwe und Iris Abel (Staffel 3)

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt (Staffel 2)

Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan (Staffel 1) Bilder aller bisherigen Gewinnerpaare finden Sie hier. Wo wird „Das Sommerhaus der Stars gedreht? Seit 2020 wird die TV-Show im nordrhein-westfälischen Bocholt-Barlo gedreht. Nach Informationen des „Bochholter-Borkener Volksblatt“ soll auch die die achte Staffel dort stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Drehort 2020 von Portugal nach Deutschland verlegt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2023

