Fotos der Teilnehmer Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2023

Mit dem RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars“ steht das nächste Reality-Highlight für 2023 in den Startlöchern. In der mittlerweile achten Staffel der Promi-WG werden acht neue Promipaare um das Preisgeld von 50.000 und um den Titel „Das Promipaar 2023“ kämpfen. Welche Stars in die Bocholter-WG einziehen, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

V.l.o.: Justine Dippl und Arben Zekic, Walentina Doronina und Can Kaplan, Tim Toupet und Carina Crone, Eric und Edith Stehfest, Pia Tillmann und Zico Banach, Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz, Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu, Claudia Obert und Max Suhr.