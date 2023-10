„Das Sommerhaus der Stars“ 2023 Wo übernachten die Promis in der 8. Staffel?

Im „Sommerhaus der Stars“ geht es wieder hoch her. Acht Promis und ihre Partner ziehen im „Kampf der Promipaare“ auf einen Bauernhof in der Nähe von Bocholt, Nordrhein-Westfalen. Die Stadt mit etwas mehr als 70.000 Einwohnern ist unmittelbar an der niederländischen Grenze gelegen, bietet Sehenswürdigkeiten wie den Aasee, den Stadtwald oder das historische Rathaus. Nun schickt RTL einmal mehr Promis wie Claudia Obert oder Tim Toupet in die münsterländische Idylle.