„Sommerhaus der Stars“ 2023 „Das Zwischenmenschliche ist bei uns ein Knackpunkt“ – Auf Beziehungskrise folgt Rausschmiss

Ein Netz sollen die Pärchen in ebendieser gemeinsam entlang klettern, während sie einen großen, mit Wasser gefüllten Ball transportieren, um ihn an der richtigen Stelle in den dafür vorgesehenen Zielbereich zu werfen. Eine heikle Angelegenheit, die Partner klettern übereinander her, treten sich gegenseitig auf die Gliedmaßen, pressen ihr Gesicht an das Netz, um den Ball festzuhalten. Ricarda treibt dabei eine besondere Sorge an: „Pass auf meine Nase auf, die war teuer.“ 6.700 Euro sei diese schließlich schwer gewesen, erzählt sie hinterher. Aleks und Vanessa gelingt ihre Mission zu gewinnen nicht, dafür sichern sich Samira und Serkan schonmal ihren Platz im Halbfinale.