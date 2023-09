„Das Sommerhaus der Stars“ | Folge 1 “Die kotzen mich alle an, diese blutleeren Langweiler“

Gute Nachrichten für Fans von Drama, Zickenkrieg und publikumswirksamen Total-Entgleisungen: „Das Sommerhaus der Stars“ ist zurück! Am 12. September lief die erste Folge der achten Staffel bei RTL+. Und schon die ersten Minuten ließen die Befürchtung aufkommen, dass sich die Promis in diesem Jahr tatsächlich an die Gurgel gehen könnten. Hatten sich exzentrische Persönlichkeiten wie Handballer Eric Sindermann und „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer Patrick Romer zumindest beim Einzug noch halbwegs zusammengerissen, knallt es in der aktuellen Folge schon in den ersten Minuten.