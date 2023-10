RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ – welche Paare sind raus?

Reality-TV-Star Gigi Birofio (24) wurde 2020 durch seine Teilnahme in der Dating-Show „Ex on the Beach“ bekannt. 2023 schaffte er es ins Finale des „Dschungelcamps“. Ins Haus zieht er in der fünften Folge gemeinsam mit seiner Freundin Dana Feist (26), die als Bundeswehrsoldatin arbeitet. In Folge sechs ist für die beiden nach einer Handgreiflichkeit von Gigi gegenüber Walentina und Can auch schon wieder Schluss. Die beiden werden des Hauses verwiesen.

„Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz. Daher müssen Gigi und seine Partnerin Dana das Haus verlassen“, lautet das Statement von RTL.