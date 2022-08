“Das Sommerhaus der Stars“ : Stephen und Katharina Dürr im Porträt

Bocholt Die diesjährige Staffel „Sommerhaus der Stars“ steht kurz bevor. Auch der Schauspieler Stephen Dürr und seine Frau Katharina ziehen ein. Doch wer sind die beiden überhaupt?

Bodenständig und selbstbewusst - so präsentieren sich Stephen Dürr und seine Ehefrau Katharina auf Instagram . „Wir sind, wie wir sind. Und das macht uns unschlagbar“, erklärt das Paar in einem Video auf dem Instagram-Account von „Das Sommerhaus der Stars“.

Der Hamburger Schauspieler Stephen Dürr dürfte Seifenopern-Fans bereits ausreichend bekannt sein. Mit seinen Rollen in den RTL-Soaps „Unter uns“ und „Alles was zählt“ flimmerte er von 1994 bis 2009 täglich über die deutschen Bildschirme. Als Teilnehmer der Formate „TV Total Turmspringen“ und „Promi Big Brother“ sammelte er Erfahrungen im Reality-TV. Auch seine Ehefrau Katharina stand bereits vor der Kamera. Die gebürtige Wienerin nahm 2003 an der Dating-Show „Der Bachelor“ teil und landete auf dem dritten Platz. Seit 2009 ist das Paar verheiratet, die gemeinsamen Töchter wurden 2010 geboren.