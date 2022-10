Auch Vanessa Mariposa (29) und Diogo Sangre (27) sind neu im Haus. Das Paar ist aus Reality-Formaten wie „Ex on the Beach“, „Are you the One“ und „Temptation Island“ bekannt. Der Tätowierer und die Influencerin aus Österreich sind seit 2021 zusammen und leben mittlerweile gemeinsam in Köln. Nachdem es zwischen den beiden in letzter Zeit häufig geknallt hatte, müssen sie ihre Beziehung nun im Sommerhaus auf den Prüfstand stellen.