Mit dem RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars“ steht das Reality-Highlight für 2022 in den Startlöchern. In der mittlerweile siebten Staffel der Promi-WG werden acht neue Promipaare um das Preisgeld von 50.000 und um den Titel „Das Promipaar 2022“ kämpfen. Welche Stars in die Bocholter-WG einziehen, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

V.l.o.: Mario Basler und Doris Büld, Patrick Romer und Antonia Hemmer, Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Stephen Dürr und seine Frau Katharina. V.l.u.: Eric Sindermann und Katharina Hambuechen, Marcel Dähne und Lisa Weinberger, Kader Loth und Ismet Atli, Sascha Mölders und seine Frau Ivonne.