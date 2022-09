Nachdem das „Bauer sucht Frau“-Paar Patrick und Antonia sich sich zum neuen Drama-Duo entwickelt hat, kommt es in der sechsten Folge des „Sommerhaus der Stars“ zum nächsten großen Knall. Wie der ausgeht und was Katha und Eric währenddessen treiben, erfahren Sie in unserer Bilderstrecke.

Auch diese Folge beginnt mit einer traurigen Katha, die sich mit Mario über ihre dramatische Beziehung zu Eric unterhält. Der Fußballer rät ihr, ernsthaft über eine Trennung nachzudenken.