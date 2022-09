Obwohl die Dauer-Streithähne Eric und Katha das Haus in der letzten Folge verlassen haben, ist die Stimmung weiterhin angespannt. Nimmt Mario es Patrick übel, dass er Sascha und Ivonne mit seiner Stimme aus der Show geworfen hat? Welches Paar zieht in dieser Folge ins Haus? Und warum weint eigentlich Katharina? Die Antworten finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Sänger Cosimo ist dafür bekannt, seine gute Laune auch in den angespanntesten Situationen nicht zu verlieren. Vor dem ersten Spiel genießt er den Sonnenschein.