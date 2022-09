Dann geht es zum ersten Spiel mit dem Namen „Stehvermögen“. Alle Bewohner hatten Schwierigkeiten, das Spiel zu verstehen. In diesem Spiel müssen die Bewohner Gegenstände in der Mitte auf einer Platte aufstellen, die hin und her schwankt. Isi und Kader streiten mal wieder. Sie scheitern bei dem Spiel und sind enttäuscht von sich selbst.