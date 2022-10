Jetzt geht es um alles! In Folge 10 des „Sommerhaus der Stars“ steht nicht nur die Exit-Challenge, sondern auch das große Finale auf dem Plan. Welches Paar behält am Ende die Nerven und schnappt sich 50.000 Euro? Die spannendsten Eindrücke finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Um das Finale zu erreichen, müssen Cosimo und Nathalie und Patrick und Antonia die Exit-Challenge überstehen. Wer den Parcours zwei Mal in Folge als Erster umrundet, darf im Haus bleiben.