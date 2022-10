Staffel 7 : Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2022

Foto: RTL/Stefan Gregorowius 12 Bilder Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2022

Acht Promi-Paare sind in diesem Jahr wieder in das „Sommerhaus der Stars“ gezogen. Dort kämpfen sie um den Titel „Promipaar 2022“. Wir stellen die Kandidaten vor.

Das „Sommerhaus der Stars“ ist in die siebte Runde gestartet. Insgesamt acht prominente Paare wohnen für drei Wochen in einem Haus in Bocholt und treten in diversen Spielen gegeneinander an. Wer wird am Ende „Das Promipaar 2022“ und nimmt das Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Hause? Diese Teilnehmer kämpfen um den Sieg:

"Bauer sucht Frau"-Paar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22)

Junge Liebe ist so schön. Das beweisen Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) immer wieder aufs Neue. Die beiden haben sich 2020 bei "Bauer sucht Frau" kennen und wenig später auch lieben gelernt und sind seitdem ein unzertrennliches Team. Zum Porträt.

DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus (31)

DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (41) und seine Partnerin Nathalie Gaus sind seit über zwei Jahren zusammen. Für Unterhaltung wird der "Checker vom Neckar" und die 31-Jährige in der Promi-WG sicher sorgen. Der 41-Jährige machte im vergangenen Jahr bereits beim "Kampf der Realitystars" Furore. Zum Porträt.

Rapper, Modedesigner und Reality-Star Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen (27)

Der Ex-Profihandballer aus Berlin umgibt sich gerne mit Prominenz. So startete Eric 2017 als "Dr. Sindsen" im Bereich Mode durch. 2020 brachte er mit Ex-Dschungelcamper Harald Glööckler eine gemeinsame Kollektion raus. Bei "Ex on the Beach" hat "Modekönig" Eric 2021 auch schon sein Unwesen getrieben. Nun kämpft er gemeinsam mit Freundin Katharina Hambuechen (27) bei "Das Sommerhaus der Stars" um den Sieg. Zum Porträt.

Reality-Queen Kader Loth (49) und Ismet Atli (51)

Was wäre das Reality-TV-Universum nur ohne Kader Loth? Die Reality-Queen ist mit am Start. "Jeder hat dort schon mitgemacht, es ist Zeit, dass die Königin dabei ist", sagt die 49-Jährige. Kader Loth bringt ihren Prinzen mit. Das ist seit 13 Jahren (mit Unterbrechungen) Ismet Atli (51). Laut Kader ist Ismet der Chaot in der Beziehung, der "nie kocht, nie putzt und nie aufräumt". Zum Porträt.

YouTube-Star Marcel Dähne (28) und Lisa Weinberger (24)

Marcel Dähne ist als YouTuber unter dem Namen KsFreakWhatElse bekannt. Über zwei Millionen Menschen haben seinen Kanal abonniert und schauen seine Videos. Seit 2015 versucht sich der 28-Jährige auch als Musiker und macht Hip-Hop und Rap. Seit Ende 2018 ist Marcel mit Lisa Weinberger zusammen. Die 25-Jährige ist Influencerin - ihre Lieblingsthemen: Beauty, Lifestyle und Fitness. Zum Porträt.

Kultfußballer Mario Basler (53) und Doris Büld (52)

Niemand Geringeres als Kicker-Legende Mario Basler ist 2022 als Kandidat mit dabei. Nach seiner Karriere als Profi-Kicker ist Basler immer wieder gern gesehener Gast in TV-Shows. Seine Partnerin Doris Büld bringt der 53-Jährige Haudegen mit. Das Paar hat schon TV-Erfahrung gemeinsam gesammelt: 2015 tanzten Mario und Doris gemeinsam bei "Stepping Out". Zum Porträt.

Fußball-Original Sascha Mölders (37) und Yvonne Mölders (42)

Sascha Mölders dürfte einigen als der "Alpha-Löwe" oder "Die Wampe von Giesing" vom TSV München 1860 ein Begriff sein. Aktuell ist der 37-Jährige aktiver Spieler und Co-Trainer des Drittligisten Sonnenhof Großaspach. Immer an seiner Seite: Ehefrau Ivonne (42). Seit 2006 sind die beiden ein Paar. Ivonne hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht, zwei gemeinsame Kinder folgten. Zum Porträt.

Schauspieler Stephen Dürr (47) und Katharina Dürr (39)

Stephen Dürr hat den ersten Till Weigel bei "Unter uns" gespielt Nach zwei Jahren in der Schillerallee wechselte der Schauspieler zu "In aller Freundschaft" (1998-2005) und war danach drei Jahre bei "Alles was zählt" zu sehen. Nach der Hochzeit mit Katharina hat Stephen die RTL-Serie 2009 verlassen, um mehr Zeit für sein Privatleben zu haben. Der 47-Jährige ist hauptberuflich – und ganz bewusst – Papa: "Wir wollen Vollzeit-Eltern sein." Zum Porträt.

(ahar/joko)