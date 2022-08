Seifenopern-Fans dürfte der Name Stephen Dürr ein Begriff sein. Der 48-jährige Schauspieler war in den 90er-Jahren als Till Weigel in der RTL-Serie „Unter uns“ zu sehen. Bis 2009 stand er zudem für die Serie „Alles was zählt“ vor der Kamera. Auch in Formaten wie „Promi Big Brother“ und „TV Total Turmspringen“ wirkte der gebürtige Hamburger schon mit.