Doris Büld steht als Hotelfachfrau nicht in der Öffentlichkeit, nahm aber bereits an der Seite von Mario Basler an einem TV-Format teil. 2015 wirbelte das Paar in der Tanz-Show „Stepping Out“ übers Parkett. Die größte Herausforderung im Haus: Fußballstar Basler schnarcht und schläft deshalb alleine.