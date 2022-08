2007 und 2011 trat Citiolo in der Vorrunde von DSDS an, konnte dort aber nicht überzeugen. Mehr Aufmerksamkeit erhielt er als Teilnehmer von „Big Brother“ und „Kampf der Realitystars“. Seine Freundin Nathalie ist gelernte Kosmetikerin und seit 2019 an der Seite des Reality-TV-Stars.