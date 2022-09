„Das Sommerhaus der Stars“ : Doris Büld und Mario Basler schlafen schon lange in getrennten Betten

Bocholt Auch in diesem Jahr kämpfen wieder acht prominente Paare im „Sommerhaus der Stars“ um den Titel „Das Promipaar 2022“. Das Paar Doris Büld und Ex-Fußballer Mario Basler haben RTL offenbart, warum es schon lange zwei Schlafzimmer hat und warum das ein Problem in der Sommerhaus-WG werden könnte.

+++ 6. September 2022 +++ Doris Büld und Mario Basler schlafen schon lange getrennt

Der Ex-Profi-Fußballer (53) und seine Partnerin Doris Büld (52) haben im offiziellen Sommerhaus-Podcast private Details über ihre Schlafgewohnheiten ausgeplaudert, und das könnte zum Problem in der Sommerhaus-WG werden. Basler und Büld, die seit 14 Jahren ein Paar sind, schlafen in getrennten Betten. Der Grund, Basler schnarcht in der Hardcore-Version. In der Enge des Hauses in Bocholt wird wohl nicht nur Dürr mit der Geräuschkulisse klar kommen müssen, sondern auch der Rest der Bewohnerinnen und Bewohner. „Ich kann ja nichts dafür, dass das Sommerhaus hingeht und lässt uns alle in einem ... Haus schlafen ohne Schallschutz für andere. Deswegen müssen sich alle anderen für die nächsten 14 Tage, drei Wochen anschnallen. Vor allem nachts, wenn ich einschlafe“, warnt Basler seine Sommerhaus-Mitbewohner.

Wenn der Kult-Fußballer schnarcht, sei das ein „Hubschrauberlandeplatz“, ordnet Partnerin Dürr die Lautstärke des Schnarchens ein. Immerhin hält Dürr im Urlaub, wenn das Paar zwangsläufig im Hotel sich ein Bett teilen muss, die Geräuschkulisse aus. Allerdings nur mit Ohrstöpseln. „Wenn es [Das Sommerhaus] ausgestrahlt wird, wirst Du schon sehen, was ich mit den Menschen nachts veranstaltet habe“, erzählt Basler im Podcast.

+++ 5. September 2022 +++ Für „Fame und Geld“ - Stephen und Katharina Dürr legten RTL rein

View this post on Instagram A post shared by Sommerhaus der Stars | RTL.de (@dassommerhausderstars.rtl)

Katharina Dürr und „Unter uns“-Star Stephen Dürr haben im offiziellen Sommerhaus-Podcast eine Lüge gebeichtet. Katharina hat zwar nicht die Fernseherfahrung wie ihr Ehemann, der als Schauspieler ein Routinier im TV ist, stand aber 2003 in der allerersten Bachelor-Staffel mit Rosenkavalier Marcel Maderitsch als Kandidatin schon mal vor der Kamera. Dort hatte sich Katharina allerdings reingemogelt und angegeben, sie sei Single, um in die Show zu kommen. Zu dieser Zeit waren die beiden aber schon längst ein Paar. „Fame“ und Geld sei der Antrieb für die Lüge gewesen. „Ich wollte die Kohle abgreifen und ins Fernsehen. Ich wusste nicht, was ich nach dem Abi machen sollte. Da kam das Angebot, dass ich zum Casting sollte, die haben mich direkt genommen“, gibt Katahrina unverhohlen in dem Podcast zu und Stephen ergänzt: „Ich habe mich als Manager aufgespielt.“ Katharina ging als viertletzte aus der Folge und musste auch den damaligen Bachelor küssen, sonst wäre sie am nächsten Tag nach Hause geschickt worden, erzählt die 39-Jährige. Für sie sei das aber nur ein Job gewesen. RTL scheint ihnen die Lüge verziehen zu haben. Jetzt sind sie Teil der Sommerhaus-WG.

+++ 1. September 2022 +++ Die ersten Krisen bahnen sich zwischen den Pärchen an

„Das Sommerhaus der Stars“ ist zurück! Bereits in der ersten Folge bahnen sich jede Menge Dramen und Konflikte an, die auf zwei interessante Wochen hoffen lassen. Als Erstes in der Unterkunft in Bocholt erscheinen Mario Basler und seine Frau Doris, deren Beziehung sich bereits zu Anfang als stabil, aber nicht besonders liebevoll herausstellt. Basler hatte ihr vor zwei Jahren einen Antrag versprochen, der steht allerdings noch aus. Wenn sich Basler jedoch bei einer Sache sicher ist, dann sind es die Zigaretten. Seine erste Sorge, als er in der Unterkunft erscheint, ist, wo denn die Zigaretten sind. Und erst als seine Freundin diese findet, steigt seine Laune wieder.

Bei der Ankunft seines ehemaligen Big-Brother-Mitbewohners Stephen Dürr vergeht sie ihm jedoch wieder. Er und Stephen hätten sich damals nicht gut verstanden. Die Kandidaten, darunter Bauer Patrick und seine Freundin Antonia, Cosimo und Nathalie, Blogger Marcel und seine Freundin Lisa trudeln nach und nach ein. Der nächste aufsehenerregende Kandidat, der ankommt, ist der Rapper Eric mit seiner Freundin Katharina. Mit einer Krone auf dem Kopf begrüßt er alle anderen Bewohner, trinkt direkt ein Bier auf ex und muss dann auf die Toilette, auf die er seine Freundin immer mitnimmt. Kader Loth, die mit ihrem Partner Ismet als letzte im Camp erscheint, beschreibt die Beziehung der beiden treffend als „Mutter-Kind-Beziehung.“ Als Cosimo, Blogger Marcel und Eric nackt in den Pool springen, mahnt ihn seine Freundin, dass sie etwas anderes abgesprochen hatten. Er lässt aber trotzdem die Hüllen fallen und sorgt damit gleich für die erste Krise. Die beiden zoffen sich vor laufender Kamera, was das Zeug hält. „Du sollst dich nicht wie ein Clown benehmen“, schreit Katharina. Die beiden vertragen sich und sitzen am Abend mit allen anderen gemeinsam draußen, grillen und lachen.

Die einzigen, die sich drinnen verkriechen, sind Stephen Dürr und seine Frau. Am nächsten Morgen gibt es noch zwei Nachzügler: der ehemalige Profifußballspieler Sascha Mölders und seine Frau Ivonne. Und obwohl die beiden einen netten ersten Eindruck hinterlasst, wird deren Ankunft von der nächsten Krise überschattet, die sich zwischen Eric und Katharina anbahnt. Der entsteht, als Eric in der Küche lachend erzählt, dass er und Katharina beim ersten Treffen nur keinen Sex hatten, weil ihnen das Kondom fehlte. Sogar Kader Loth, die sich eingangs als „Trash Queen“ bezeichnete, hielt es für geschmacklos, dass Eric vor seiner Freundin dermaßen intime Details ausplauderte. Und die verschwand wieder weinend im anderen Raum, weil er sich wieder mal nicht an ihre Absprachen gehalten hatte. Die beiden zoffen sich vor der Kamera über Geld und stoßen auch den anderen Bewohnern negativ auf. Kader Loth knüpft sich Katharina vor: „Der will groß rauskommen. Aber du darfst dich nicht instrumentalisieren lassen.“ Kaders Mann Ismet, den sie immer Isi nennt, hält beide Charaktere für schwierig, sieht Katharina aber anders als Kader nicht in der Opferrolle.

Spannungen gibt es aber auch zwischen den Männern. Mario Basler stößt es übel auf, dass Stephen auch dabei ist. Dass Stephen und seine Frau sich so zurückziehen und unbedingt gewinnen wollen, findet er unsympathisch. Am Nachmittag müssen alle Bewohner beim Spiel „Halt an deiner Liebsten fest“ Quizfragen lösen, während der Partner die Partnerin an einem Seil in der Luft hält und sie auf einem anderen Seil balancieren muss, um die Frageumschläge des Quiz zu öffnen. Stephen und Katharina schneiden gut ab und sind ein wenig enttäuscht, als der Bauer Patrick und seine Antonia gewinnen und somit für die nächste Folge von der Nominierung ausgeschlossen werden. Basler findet die enttäuschte Reaktion von Stephen und Katharina mindestens so unsympathisch wie keine Zigaretten im Haus zu haben und lässt sich über die beiden aus.

Obwohl in dieser Runde niemand das Haus verlassen muss, müssen alle Kandidaten offenbaren, wen sie nominieren würden. Die häufigsten Nominierungen erhalten Stephen und Katharina, die sich im Haus offenbar nicht allzu sympathisch gemacht haben. Und auch Kader Loth bekommt zwei Nominierungen, will das aber nicht auf sich sitzen lassen. Sie hält Cosimo für den Schuldigen und konfrontiert ihn. „Ich schwöre auf meine Mutter ich war das nicht“, verspricht er - sie glaubt ihm aber trotzdem nicht. Dann gesteht Eric Kader in einer ruhigen Minute, dass er und Katharina sie nominiert haben. “Die sollen mich echt nicht provozieren, ab jetzt können mich alle am Arsch lecken“, droht Kader Loth. Es sieht also so aus, als würden zwei dramenreiche Wochen bevorstehen.

+++ 31. August 2022 +++ Was uns in der neuen Staffel erwartet

Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ steht in den Startlöchern und aufs Neue wollen acht prominente Pärchen versuchen, das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen. Zudem winkt auch der nicht zu verachtende Titel „Das Promipaar“ 2022. Doch auf dem Weg dahin müssen sie nicht nur schwierige Challenges bestehen, sondern auch testen, wie gut sie dabei zusammenarbeiten können. Ebenfalls wird ihnen in der Unterkunft auf einem Bauernhof nahe Bocholt in NRW alles abverlangt, denn Streitereien und Zickereien stehen dort auf der Tagesordnung. Da die Show im Vorfeld aufgezeichnet wurde, hält RTL immer wieder einzelne Ausschnitte bereit, die zeigen, wie das Leben der Promis im Sommerhaus aussieht und worauf wir uns als Zuschauer freuen können.

So ist im Trailer unter anderem zu sehen, wie die Promis am ersten Tag ihre Unterkunft für die nächsten zwei Wochen erreichen oder wie sie sich gemeinsam auf einer Poolparty vergnügen. Und auch die ersten Beziehungskrisen nehmen Form an. So zum Beispiel bei Teilnehmerin Antonia Hemmer, die ihrem Partner Patrick Romer bei einer der Challenges unter Tränen vorwirft: „Wieso muss ich sowas immer nur wegen dir machen?“

Aber auch zwischen anderen Promis knallt es. „Ey Junge, halt doch mal dein Maul jetzt!“, ist von Teilnehmer Sascha Mölders zu hören. Wer seinen Zorn abbekommt, ist im Trailer jedoch nicht eindeutig zu erkennen. Außerdem legt sich der Ex-„Promi Big Brother“-Kandidat Eric Sindermann mit dem ehemaligen Fußball-Profi Mario Basler an. „Ich will auch mal, dass die Zuschauer sehen, dass jemand wie du nichts leistet“, wirft er ihm im Außenbereich der Unterkunft vor.

Viel Drama, Stress und Tränen also, die uns in der neuen Staffel erwarten werden. Die erste Folge ist ab dem 31. August 2022 auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar, eine Woche später, also ab dem 7. September, kommt die erste Folge dann im Free-TV bei RTL.

+++ 30. August 2022 +++ Wann läuft das „Sommerhaus der Stars“?

Am 31. August 2022 startet die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ auf der Streaming-Plattform RTL+. Eine Woche später, also ab dem 7. September, sind die Folgen dann auch um 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL zu sehen. Die Folgen erscheinen immer mittwochs und sonntags.

Sendetermine im Überblick

Folge 1: Ab 31. August auf RTL+; Im Free-TV ab 7. September 2022

Folge 2: Ab 7. September auf RTL+; Im Free-TV ab 11. September 2022

Folge 3: Ab 11. September auf RTL+; Im Free-TV ab 14. September 2022

Folge 4: Ab 14. September auf RTL+; Im Free-TV ab 18. September 2022

Folge 5: Ab 18. September auf RTL+; Im Free-TV ab 21. September 2022

Folge 6: Ab 21. September auf RTL+; Im Free-TV ab 25. September 2022

Folge 7: Ab 25. September auf RTL+; Im Free-TV ab 28. September 2022

Folge 8: Ab 28. September auf RTL+; Im Free-TV ab 2. Oktober 2022

Folge 9: Ab 2. Oktober auf RTL+; Im Free-TV ab 5. Oktober 2022

Folge 10: Ab 5. Oktober auf RTL+; Im Free-TV ab 9. Oktober 2022

Auch in diesem Jahr übernachten die Kandidaten, zu denen unter anderem Kader Loth und Ex-Fußballer Mario Basler mit ihren Partnern gehören, wieder auf einem heruntergekommenen Bauernhof in der Nähe von Bocholt, Nordrhein-Westfalen. Dort erwarten sie neben Zoff und Streitereien auch Aufgaben, die sie gemeinsam als Paar bestehen müssen. Die acht Promipaare müssen also zeigen, wie gut sie zusammenarbeiten können, um am Ende das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und den Titel „Das Promipaar“ 2022 zu erhalten.

2021 gingen Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt als Siegerpaar hervor. Der „Unter Uns“-Star und sein Partner setzten sich im Finale gegen Sissi Hofbauer und Ben Melzer durch. Wer kann den Sieg in der diesjährigen Staffel holen und für wen geht es frühzeitig nach Hause? Die Antworten auf diese Fragen und viele mehr, erfahren wir ab dem 31. August.

+++ 10. August 2022 +++ Das „Sommerhaus der Stars“ startet im September

Das „Sommerhaus der Stars“ geht bereits in die siebte Staffel. Nachdem es in den letzten beiden Jahren erst im Oktober losging, startet die neue Staffel in diesem Jahr am 7. September auf RTL. Die zehn Folgen, die schon im Frühjahr abgedreht wurden, werden immer mittwochs und sonntags ausgestrahlt. Wer allerdings einen Account beim Streaming-Anbieter RTL+ hat, kann die ersten Folgen schon ab dem 31. August und damit immer eine Woche vor TV-Ausstrahlung genießen. Während die ersten vier Staffeln stets in Portugal gedreht wurden, zogen die Paare 2020 und 2021 in ein Bauernhaus in Bocholt. Auch in der neuen Staffel bleiben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Ruhrpott.

Wie gewohnt warten auf die Paare Challenges und Spiele, bei denen sie beweisen müssen, wie gut sie zusammenarbeiten können - und das auf engstem Raum ohne jegliche Art von Luxus. Wer schlägt sich diesmal durch und wer schlägt sich selbst? Welches Paar kann am besten zusammenarbeiten und wer wird scheitern?

Nachdem in der vergangenen Staffel das schwule Pärchen Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt gewinnen konnte, hoffen in diesem Jahr folgende acht Paare auf den Sieg:

+++ 29. Oktober +++

Gerade erst haben sie die aktuelle Staffel von „Sommerhaus der Stars“ gewonnen, schon gibt es vom Gewinnerpärchen weitere frohe Kunde: Die beiden werden heiraten. Hier lesen Sie mehr dazu.

+++ 28. Oktober +++

Im Finale setzte sich das favorisierte Duo durch, es gab freundliche Töne anstatt Krawalle. Dennoch kann man froh sein, dass das Sommerhaus vorbei ist. Alle Infos dazu in unserer TV-Kritik.

+++ 27. Oktober +++

Gleich zwei Paare müssen die Show verlassen, alte Bekannte streiten sich mal wieder und die Kandidaten beschäftigen sich intensiv mit dem Preisgeld. Alles dazu ist in unserer TV-Kritik nachzulesen.

+++ 26. Oktober+++

In Folge zehn der Sendung kommt es zu Streitereien zwischen den Paaren, es fliegen die Fetzen zwischen alten Bekannten und wir erfahren, wer das Haus verlasen muss - alles nachzulesen in unserer TV-Kritik.

+++20. Oktober +++

Am Mittwoch gibt es das „Sommerhaus der Stars“ im Doppelpack im TV zu sehen. Um 20.15 Uhr startet Folge 8. Alles dreht sich um die Exit Challenge. Wer muss gegen Maritta und Almklausi antreten? Und wieso verliert eins der gesicherten Paare seine Immunität? Das erfahren Sie in unserer TV-Kritik. Im Anschluss läuft direkt Folge 9. Dann entscheidet sich, welches Paar seine Koffer packen und die Promi-WG verlassen muss. Wer das ist, erfahren Sie in unserer Nachlese.

+++ 19. Oktober +++

Eigentlich schien es gesetzt, dass Mike und lesen Sie in unserer TV-Kritik zu Folge sieben.

Sommerhaus-Folge muss für Fußball weichen

Dreimal die Woche strahlt der TV-Sender RTL seit der neuen Staffel eine neue Folge vom „Sommerhaus der Stars“ aus. Nicht aber diese Woche. Die beliebte Show muss Platz machen für ein Fußballspiel: den Auftritt von Eintracht Frankfurt in der Europa League.

Stattdessen wird die neunte Folge vorgezogen und im Anschluss an die achte Folge am Mittwochabend ausgestrahlt – in Anschluss an RTL Direkt, von 22.35 bis 23.35 Uhr.

+++ 14. Oktober +++

In der sechsten Folge vom „Sommerhaus der Stars“ müssen Mike und Michelle in der Exit-Challenge, um ihr Verbleib in dem Haus kämpfen. Gereizte Stimmung, Tränen und Sticheleien sind an der Tagesordnung. Doch dann erfährt die Challenge eine unerwartete Wendung, zum Entsetzen aller. Welche, erfahren Sie in unserer TV-Kritik.

+++ 13. Oktober +++

In der fünften Folge vom „Sommerhaus der Stars“ kämpfen die Promis um den Verbleib in der Show. Bei zwei Spielen haben sie die Chance, sich einen Platz in die kommende Woche zu sichern. Eine Chance, die besonders Mike wittert - denn er und Michelle sind am unbeliebtesten bei den anderen Kandidaten. Ob das Paar es schafft, sich sicher in die nächste Folge zu kämpfen, erfahren Sie in unserer TV-Kritik.

+++ 12. Oktober +++

In der vierten Folge vom „Sommerhaus der Stars“ wähnen sich Mike und Michelle zunächst in Sicherheit. Denn ein neues, sehr esoterischen Pärchen zieht ins Haus ein. Dann müssen die beiden aber doch zittern. Mike gefällt die Abstimmung gegen sich und seine Frau gar nicht. Er nimmt Adelina in die Mangel. Was er zu ihr sagt und warum sie aus dem Gespräch etwas verstört hervorgeht, erfahren Sie in der TV-Kritik zu Folge 4.

+++ 7. Oktober +++

Im „Sommerhaus der Stars“ könnte die Stimmung besser sein. Bei einem Paar nach dem anderen kommen Konflikte ans Licht. Außerdem kommt es zur ersten „Exit-Challenge“. Darauf muss ein Promi-Paar das Haus verlassen. Wer das ist, erfahren Sie in der TV-Kritik zu Folge 3.

+++ 6. Oktober +++

In der zweiten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ zieht besonders ein Kandidat mit Ausrastern und besitzergreifendem Verhalten alle Aufmerksamkeit auf sich. Die anderen Teilnehmer versuchen sich darauf als Hobby-Pschychologen. Was dabei herauskommt können Sie in unserer TV-Kritik zu Folge 2 nachlesen.

+++ 5. Oktober +++

Das Dschungelcamp für Paare ist zurück. Und die erste Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ bot am Dienstagabend genau das, was der geneigte Trash-TV-Fan erwartet: Zoff, Zwist und Zickenkrieg – letzterer allerdings unter Männern. Was genau in der ersten Folge passiert ist, lesen Sie in unsere großen TV-Kritik.

+++ 30. September +++

Im Sommer steckte RTL eine Reihe von Star-Pärchen in ein Bauernhaus in Bocholt. Jetzt ist das Ganze im TV zu sehen, ab Dienstag (5. Oktober, 20.15 Uhr) gibt es wieder frisches Reality-TV. Auf der Streamingplattform TVnow ist die erste Folge von „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ für Premium-Abonnenten schon vorab zu sehen. Mike Cees-Monballijn hängt gleich zu Beginn die Latte hoch und sagt: „Let the game begin. Go big or go home“. (Mach's entweder richtig oder gar nicht.)

Der Mann von Schauspielerin Michelle Monballijn (42) machte schon bei der „Bachelorette“ mit (er ging leer aus) und war auch einer der Verführungskandidaten bei „Temptation Island“ (es kam nicht zur Verführung). Reality-TV kann der Mann. Er wird auch das im Sommerhaus sagen: „Das ist ein peinlicher Moment in meinem Leben.“ Auf ihn wartet Ungemach in dem Bauernhaus. Bald wird er das Wort „Feind“ benutzen.

Vieles kennt der Sommerhaus-Zuschauer aus der vorigen Staffel, denn auch diese war wegen der Corona-Pandemie in Bocholt in Nordrhein-Westfalen. Das Bauernhaus ist mit Nippes vollgestopft: Gehäkelte Decken, Kunstblumensträuße, ausgestopfte Tiere, dazwischen Kruzifixe und ein Klebeband, an dem Fliegen hängenbleiben sollen.

Die acht Promipaare werden wieder durch Schlamm robben, Ekliges essen und ihre Höhenangst überwinden müssen. Und dann der Paaralltag. Reality-Star Samira zu ihrem Mann Yasin (beide lernten sich bei „Love Island“ kennen): „Wir küssen uns nicht. Also da ist ja gar nichts. Wir sind nicht stark genug.“

Die acht Promipaare wählen sich nach und nach aus dem Sommerhaus raus, dazwischen müssen sie in Spielen gegeneinander antreten und den Alltag im Haus bewältigen.

Ex-Viva-Star Mola Adebisi und seine Freundin Adelina Zilai ziehen als erste ins Haus ein. Adebisi beschreibt den Geruch im Haus: „Einen nassen alten Lappen, den du in der Spüle vergessen hast.“

Die sechste Staffel soll mehr Humor präsentieren als die vergangene, die vor allem durch ihre Eskalationen wie Mobbing und ins Gesicht spucken im Gedächtnis blieb. Dabei hatte das Reality-Format auch schon den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Reality-Formate sind bis heute eine feste Größe im TV, obwohl der Ruf auch gelitten hat.

Im Juni hatte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm zur neuen Sommerhaus-Staffel im dpa-Gespräch gesagt: „Der Cast ist vielfältig, wir haben sehr unterschiedliche Paarkonstellationen mit deutlich weniger Konfliktpotenzial.“ In dieser Staffel werde die Qualität des Sommerhauses in erster Linie darin bestehen, Einblick in unterschiedlichste Paarbeziehungen zu geben. Das Ganze ist „große Unterhaltung in all ihren Facetten“.

+++ 29. September +++

Der Countdown bis zum Fernsehstart läuft. Für alle, die den Start kaum erwarten können, gibt es auf dem Instagramkanal der Show schon einen Vorgeschmack auf die diesjährige Staffel. In kurzen Videos beantworten die Teilnehmer Fragen - wie zum Beispiel, was sie als Paar besonders macht.

+++ Diese Promis sind beim „Sommerhaus der Stars 2021 dabei ++++

Moderator Mola Adebisi (48) & Adelina Zilai (33)

„Unter uns“-Schauspieler Lars Steinhöfel (35) & Dominik Schmitt (31)

Reality-TV-Stars Samira (24) & Yasin Cilingir (30)

Elisabeth Marie "Sissi" Hofbauer (25) & selbständiger Unternehmer und Transgender-Ikone Benjamin "Ben" Ryan Melzer (34)

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Stephan "Steff" Jerkel (53) & Peggy Jerofke (45)

Schauspielerin Michelle Monballijn (42) & Reality-TV-Star Mike Cees-Monballijn (33)

Schauspieler & Theaterregisseur Roland Heitz (63) & Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn (37)

Partyschlagersänger Almklausi (52) & seine Frau Maritta (35)

Schauspielerin Jana Pallaske (42) & ihr Freund Sascha Girndt (44) ziehen als Nachzügler in die Promi-WG

Mehr zu den Teilnehmern erfahren Sie hier.

Alle Infos zur sechsten Staffel „Sommerhaus der Stars“ können Sie hier nachlesen.

(ahar/mja/hebu/joko/cwi/hf)