Wer sind die Kandidaten? : Alle Infos zur RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ auf einen Blick

Foto: dpa/Stefan Gregorowius 12 Bilder Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2021

Düsseldorf Bocholt statt Portugal: Auch in diesem Jahr schickt RTL wieder „Promi“-Paare in den Urlaub, doch erneut bleiben sie dabei in NRW. Was erwartet die Zuschauer in dieser Staffel sonst noch? Alle Infos im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwischen Tränen, Streit und zweideutigen Pärchen-Spielen kämpfen Prominente auch in diesem Jahr wieder um den begehrten Sieg im „Sommerhaus der Stars“. Nachdem die vorherige Staffel wegen heftiger Schimpfwörter, Mobbing und mangelndem Respekt untereinander in der Kritik stand, bleibt abzuwarten, wie sich die diesjährigen Mitbewohner auf Zeit schlagen werden.

Wie funktioniert das „Sommerhaus der Stars“?

In der nun sechsten Staffel der RTL-Trash-Show kämpfen Deutschlands Stars und Sternchen um den Titel „Das Promipaar 2021“. In verschiedenen Spielen müssen sie gegeneinander antreten. Wer fliegt, entscheiden nicht die Zuschauer, sondern die Teilnehmer selbst. Am Ende winken dem Sieger-Paar 50.000 Euro. Bereits im letzten Jahr fand die Produktion in Deutschland statt wie in den Staffeln zuvor in Portugal statt. Das soll auch 2021 so bleiben.

Wann ist der Starttermin für das „Sommerhaus der Stars“ 2021?

Gedreht worden soll schon im Juni sein, doch auf die Ausstrahlung warten die Fans bisher. Der genaue Starttermin im Fernsehen ist noch nicht bekannt. Beim Streaming-Anbieter TVNOW wird die erste Folge aber ab 28. September zu sehen. Dort werden dann drei Folgen pro Woche veröffentlicht, sie sollen "unregelmäßig" vor der TV-Ausstrahlung verfügbar sein, wie RTL mitteilte. Wie viele Folgen es in diesem Jahr geben wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt. 2020 waren es elf Episoden.

Welche Auswirkungen hat Corona auf das „Sommerhaus der Stars“?

In diesem Jahr wird der Kampf um den Titel „Das Promipaar 2021“ wieder nicht in Portugal ausgefochten, sondern in Deutschland. Das Sommerdomizil steht am Niederrhein: Die Promis kämpfen auf einem Bauernhof in Bocholt um die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

Welche Promis sind beim „Sommerhaus der Stars“ 2021 dabei?

Moderator Mola Adebisi (48) & Adelina Zilai (33)

"Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel (35) & Dominik Schmitt (31)

Reality-TV-Stars Samira (24) & Yasin Cilingir (30)

Elisabeth Marie "Sissi" Hofbauer (25) & selbständiger Unternehmer und Transgender-Ikone Benjamin "Ben" Ryan Melzer (34)

"Goodbye Deutschland"-Auswanderer Stephan "Steff" Jerkel (53) & Peggy Jerofke (45)

Schauspielerin Michelle Monballijn (42) & Reality-TV-Star Mike Cees-Monballijn (33)

Schauspieler & Theaterregisseur Roland Heitz (63) & Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn (37)

Partyschlagersänger Almklausi (52) & seine Frau Maritta (35)

Schauspielerin Jana Pallaske (42) & ihr Freund Sascha Girndt (44) ziehen als Nachzügler in die Promi-WG

Wo wird das „Sommerhaus der Stars“ im TV und Stream übertragen?

Das „Sommerhaus der Stars“ wird zunächst in der Mediathek des Streaming-Anbieters TV NOW zu sehen sein. Ob und wann die Folgen auch auf dem Privatsender RTL ausgestrahlt werden, ist noch unklar.

Foto: RTL 8 Bilder „Sommerhaus der Stars“ - das sind die bisherigen Gewinner

Sendetermine: Wann läuft das „Sommerhaus der Stars“ 2021 im TV und Stream?

Die voraussichtlichen Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 05.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 06.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 07.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 12.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 13.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 14.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 7: 19.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 8: 20.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 9: 21.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 10: 26.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 11: 27.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 12: 28.10.2021 um 20:15 Uhr

Wer sind die bisherigen Gewinner vom „Sommerhaus der Stars“?

Sieger der ersten Staffel 2016 waren Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr Freund Rajab Hassan (26). 2017 gewannen Nico Schwanz und seine Freundin Saskia Atzerodt. Staffel 3 entschieden Bauer-sucht-Frau-Paar Uwe Abel und seine Ehefrau Iris Abel für sich und 2019 gewannen Love-Island-Teinehmer Elena Miras und ihr Freund Mike Heiter. Im vergangenen Jahr gewannen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Andreas und Caro Robens.

(anst)