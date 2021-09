Staffel 6 : Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2021

Acht Promi-Paare ziehen in diesem Jahr wieder in das „Sommerhaus der Stars“. Dort kämpfen sie um den Titel „Promipaar 2021“. Wir stellen die Kandidaten vor.

Das „Sommerhaus der Stars“ geht bald in die sechste Runde. Insgesamt acht prominente Paare ziehen für drei Wochen in ein Haus in Bocholt und treten in diversen Spielen gegeneinander an. Wer wird am Ende „Das Promipaar 2021“ und nimmt das Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Hause? Diese Teilnehmer kämpfen um den Sieg: