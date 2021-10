Streiten, schwindeln, schämen : So läuft der Auftakt von „Das Sommerhaus der Stars“

Düsseldorf Das Dschungelcamp für Paare ist zurück. Und die erste Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ bietet am Dienstagabend genau das, was der geneigte Trash-TV-Fan erwartet: Zoff, Zwist und Zickenkrieg – letzterer allerdings unter Männern.

Die Hauptrollen des herbstlichen Sommerhaus-Dramas sind schon nach Folge eins vergeben. Die eine geht an den vermutlich einzigen echten Star der Show, insofern das überhaupt auf einen der Bewohner des Horror-Hauses im nordrhein-westfälischen Bocholt zutrifft. Aber mangelnde Promi-Dichte ist man ja inzwischen selbst von der Spitze der Trash-TV-Nahrungskette, dem RTL-Dschungelcamp, gewohnt. Die Rede ist von Mola Adebisi, einst das Gesicht des Musik-Senders Viva. Er erkämpft sich seine Sendezeit neben seinem selbstdarstellerischen Auftritt als Putzfee vor allem in der Rolle als Kontrahent des anderen Hauptdarstellers: Mike Cees-Monballijn.

Streitpunkt der beiden Streithähne ist Mikes Ehefrau Michelle. Die hatte vor 13, 15 oder 18 Jahren – das weiß keiner der Beteiligten mehr so genau – nämlich mal was mit Mola. Diese Affäre lange vor der gemeinsamen Zeit mit Mike beichtet sie ihm noch an Tag eins der Show. Die Folge: Testosteron gesteuertes Balz- und Aggressionsverhalten der beiden Männer, die sich irgendwo zwischen Selbstbezeichnungen wie „der Silberrücken und der Junglöwe“ sowie fast weise anmutenden Drohungen wie „Wer den Teufel heraufbeschwört, kriegt ihn auch zu Gesicht“ verlieren. Ganz zur Unterhaltung der TV-Zuschauer – und zum Leidwesen von Michelle und allen anderen Teilnehmern. Wer das ist?

Mola Adebisi (48) hat seine 15 Jahre jüngere Freundin Adelina Zilai dabei, die nach den zehn Geboten lebt und ständig betont, wie gesegnet alle sind. Beide bezeichnen sich als sozial eingestellt, schnappen sich als erste Bewohner aber die besten Betten und haben letztlich sogar ein Einzelzimmer, während andere zu sechst auf fünf Quadratmetern schlafen. Sehr sozial. Dafür haben sie ein bisschen die Küche geputzt, müssen diese außergewöhnliche Glanzleistung allerdings jedem Neuankömmling direkt auf die Nase binden. Nervig.

Der, der ständig fragt (oder je nach Definition auch „singt“), wie die Mutter von Niki Lauda heißt, nennt sich Almklausi (52). Man kennt ihn „aus Mallorca, Bulgarien und allen Skigebieten“. Mit dabei ist seine Frau Maritta (35). Während sie ihre Liebesgeschichte erzählen will, versucht Almklausi schon vor dem ersten Hallo, die anderen Hausbewohner zum Mitsingen seines „Hits“ zu animieren. Blöd nur, dass keiner mitmacht.

Doch damit zurück zu den beiden Hauptakteuren der ersten Folge, beziehungsweise der zweistündigen Folter des gesunden Menschenverstandes. Mike schaltet nach der Offenbarung von Michelle auf passiv-aggressiv um. Erst macht er seiner Frau Schuldgefühle und bringt sie zum Weinen, nur um ihr es dann in harschem Ton zu verbieten: „Hör auf zu weinen, das macht uns schwach.“ Dann verbietet er ihr auch noch den Kontakt zu Mola: „Er ist ab sofort tabu“.

Das gilt selbstverständlich nicht für Mike selbst. „Wenn ich Dinge kläre, kläre ich sie nicht hinten rum“, kündigt er an. Und klärt sie dann hinten rum. Indem er Adelina steckt, dass Mola und Michelle etwas miteinander hatten. Die reagiert zu seinem Unverständnis ganz entspannt. Also versucht er sein Glück „vorne rum“ bei Mola selbst, aber auch der sieht in der Vergangenheit kein Problem. Also so wie alle außer Mike.

Mola nimmt die Vorlage aber gerne auf für noch ein bisschen mehr Rampenlicht und klärt die gesamte Gruppe über das Techtelmechtel von anno dazumal auf – ob sie es interessiert oder nicht. Natürlich in epischer Länge und mit allerlei unangebrachten Details. Während Mike Mola den Krieg erklärt („Die sind Feinde ab jetzt“), kann einem Michelle, die erneut in Tränen ausbricht, nur leidtun. Was sind das für starke Männer, die zugunsten ihres eigenen Egos Michelle allein das Gefühl geben, sie wäre auch nur an irgendetwas schuld. Peinlich.

Fast so peinlich wie die Leistung von Mike beim ersten Spiel der Show. Bei „Im siebten Himmel“ müssen sich die Paare in großer Höhe an Autoreifen entlang hangeln und dabei Fragen beantworten. Vor allem die Männer versagen, ob aus Höhenangst oder weil ihnen die Kraft ausgeht. Immerhin sehen die Herren den Fehler anschließend bei sich. Alle bis auf einen. Mike hockt noch auf dem ersten Reifen, während Michelle es bis zum siebten schafft. Schuld ist aber natürlich nicht er. „Wenn mich etwas mental fickt, erreiche ich meine körperliche Leistungsfähigkeit nicht“, erklärt er. Er sei von den zwischenmenschlichen Konflikten, für die Michelle ja verantwortlich sei, ausgelaugt. Falls er es selbst nicht tut: Wir schämen uns an dieser Stelle alle ein bisschen für ihn mit.