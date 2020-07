Sendetermine, Kandidaten, Gewinner : Alle Infos zur RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ auf einen Blick

Düsseldorf Die Kandidaten sind bereits eingezogen, der erste Zoff gleich mit ihnen. Auch in diesem Jahr schickt RTL wieder „Promi“-Paare in den Urlaub – diesmal aber nicht nach Portugal. Was erwartet die Zuschauer in dieser Staffel sonst noch? Alle Infos im Überblick.

Zwischen Tränen, Streit und zweideutigen Pärchen-Spielen kämpfen Prominente auch in diesem Jahr wieder um den begehrten Sieg im „Sommerhaus der Stars“.

Wie funktioniert das „Sommerhaus der Stars“?

In der RTL-Trash-Show kämpfen Deutschlands Stars und Sternchen um den Titel „Das Promipaar 2020“. In verschiedenen Spielen müssen sie gegeneinander antreten. Wer fliegt, entscheiden nicht die Zuschauer, sondern die Teilnehmer selbst. Am Ende winken dem Sieger-Paar 50.000 Euro.

Wann ist der Starttermin für das „Sommerhaus der Stars“ 2020?

Einen Starttermin für die neue Staffel 2020 hat der Sender RTL noch nicht bekanntgegeben. Durch die Corona-Pandemie verschiebt sich der Beginn der Staffel voraussichtlich auf Ende August oder sogar in den September. Aber die ersten Teilnehmer sind bereits am Donnerstag, 4. Juni zur Aufzeichnung eingezogen.

Welche Auswirkungen hat Corona auf das „Sommerhaus der Stars“?

In diesem Jahr wird der Kampf um den Titel „Das Promipaar 2020“ nicht in Portugal ausgefochten, sondern in Deutschland. Bevor die Paare in die Villa einziehen konnten, mussten sie sich in Quarantäne begeben und auf das Coronavirus testen lassen.

Wo befindet sich der Drehort für das „Sommerhaus der Stars“ 2020?

Der Drehort befindet sich nicht wie im vergangenen Jahr an der Algarve in Portugal. Das Sommerdomizil steht am Niederrhein: Die Promis kämpfen auf einem Bauernhof in Bocholt um die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

Welche Promis sind dabei?

"Goodbye Deutschland" Reality-TV-Stars Andreas (53) und Caroline Robens (40)

Reality-TV-Star Denise Kappés (29) und der Sänger Henning Merten (32)

Sängerin und DSDS-Drittplatzierte (2009) Annemarie Eilfeld (29) und der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt (29)

YouTube Kult-Influencer-Paar Lisha (33) und Lou (31)

Reality-TV-Star Georgina Fleur (30) und der Unternehmer Kubi Özdemir (41)

Hypnotiseur Martin Bolze (62) und die Designerin Michaela Scherer (53)

"Bullyparade"-Schauspielerin Diana Herold (46) und der Betriebswirt Michael Tomaschautzki (48)

"Bachelor"-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26)

Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou (27) und ihr Verlobter Chris (30)

Katzenberg-Mama und Dschungelcamperin Iris Klein (53) und ihr Ehemann Peter

Wo wird das „Sommerhaus der Stars“ im TV und Stream übertragen?

Das „Sommerhaus der Stars“ wird auf dem Privatsender RTL ausgestrahlt. Die einzelnen Folgen gibt es zudem in der Mediathek des Streaming-Anbieters TV NOW.

Sendetermine vom „Sommerhaus der Stars“ 2020

Wann die Folgen ausgestrahlt werden, hat der Sender noch nicht bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr war der Sendeplatz immer dienstags um 20.15 Uhr.

Wer sind die bisherigen Gewinner vom „Sommerhaus der Stars“?

Sieger der ersten Staffel 2016 waren Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr Freund Rajab Hassan (26). 2017 gewannen Nico Schwanz und seine Freundin Saskia Atzerodt. Staffel 3 entschieden Bauer-sucht-Frau-Paar Uwe Abel und seine Ehefrau Iris Abel für sich und 2019 gewannen Love-Island-Teinehmer Elena Miras und ihr Freund Mike Heiter.

(anst)