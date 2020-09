„Das Sommerhaus der Stars“ : Der Teufel, mit dem ich schlief

Köln Andrej und Jenny treffen auf ihre Bachelor-Nemesis und mit dem neuen dynamischen Duo im Haus, erreichen die köchelnden Konflikte ihren Siedepunkt. Und was sonst noch in der dritten Folge von „Sommerhaus der Stars“ passiert.

Was das Sommerhaus der Stars von anderen „Pseudo-Prominente-weggesperrt“-Formaten wie Promi Big Brother oder Dschungelcamp unterscheidet, ist dass der Zuschauer absolut keine Rolle spielt. Niemand kommt weiter, weil ihn irgendwelche Anrufer sympathisch oder zumindest unterhaltsam finden. Darum bemüht sich auch niemand sympathisch oder unterhaltsam zu sein. Das ist erfrischend für alle. Denn so muss niemand Zeit und Energie verschwenden, die da draußen zu bezirzen, und sich stattdessen voll darauf konzentrieren sich in psychologischer Kriegsführung zu üben, Verbündete zu finden und so richtig schön abzulisten.

Bereits in Folge 3 zeichnen sich klare Fronten ab, wer zweckgebunden mit wem koaliert. Da hätten wir einmal die U-40-Fraktion bestehend aus den Bachelors (Andrej und Jenny), den Youtubern (Lisha und Lou) und den Influencern (Henning und Denise). Zum erweiterten Kreis gehört dann noch Team Eilfeld (Annemarie und Tim), die aber nicht so richtig zum Inner Circle um Wortführer Andrej gehören. Außen vor: die „Allianz der Alten“: „Auswanderer“ Caro und Andreas, die sich nach dem feuchtfröhlichen Eklat am ersten Abend nun ganz ruhig verhalten, die zweiten „Auswanderer“ Martin und Michaela und die Ex-Bullyparade-Mimin Diana mit Mann Michael. Insbesondere Diana schaut sorgenvoll auf den Tuschel-Trupp der Jungspunde, der sich flüsternd berät, wenn man denn nun als nächstes schassen könnte. Zeit für eine eigene Taktik: „Und deswegen ist meine Frage an euch, ob wir uns nicht auch zusammenschließen“, stellt Diana in geschlossener Runde in den Raum – trifft auf wenig Gegenliebe. Auch Michael ist skeptisch, schließlich könne man das als Intrige auffassen. „Sogar Jesus hat sich gewehrt“, argumentiert Diana. „Sogar Jesus hat bei den Pharisäern auf den Tisch gehauen.“ Blöd nur, dass ihre Jünger nicht mitziehen. Absprachen will hier niemand treffen. „Die wählen uns sowieso, Caro“, ist sich Andreas sicher.

Doch da bekommt das bis dato unbeliebteste Paar ungeahnte Schützenhilfe - denn das leere Bett, das Georgina und Kubi hinterließen, wird nachbesetzt. Tadaa, Eva, ist da. Für Andrej und Jenny ist das der Super-GAU, denn die Geister ihrer TV-Vergangenheit holen sie ein. Doch das ehemalige dritte Rad am Beziehungswagen der beiden kommt nicht allein: Eva hat ihren Verlobten Chris im Schlepptau. Ob die Tatsache, dass Eva nun auch ihr Liebesglück gefunden hat, nachdem Andrej sie verschämt hatte, alte Befindlichkeiten null und nichtig macht? Nein, natürlich nicht. Die Dynamik, die durch das neue Pärchen entsteht, bringt den labilen Hausfrieden so richtig ins Wackeln.

Zum Verständnis: Eva Benetatou ist eine alte ungeliebte Bekannte von Andrej und Jenny. Genau genommen buhlte sie neben Jenny um das Herz des Bachelors Andrej, schaffte es bis ins Finale, wurde dann abserviert und rächte sich, indem sie anschließend aus dem Schlafzimmer plauderte. Um es mit Jennys Worten zu sagen: „Eva, die auch mit dem Bachelor geschlafen hat.“ Danach folgten wohl weitere Nadelstiche gegen das junge Liebesglück, aber so genau weiß das jetzt auch niemand mehr. Egal, Grund genug sie nicht zu mögen finden die Bachelor-Verbündeten Henning und Denise sowie Lisha und Lou. Noch bleibt die Hoffnung, dass der Eva-Spuk schnell vorbei sein könnte, schließlich könnte man das neue Paar, Eva und Chris, mit taktischer Stimmabgabe in der Nominierungsnacht schnell wieder los sein.

Doch der Spuk holt die Bachelors trotzdem ein, den Eva sucht die Aussprache. Vergangenheit sei Vergangenheit, sagt Eva. Dann sei das ja geklärt, sagt Andrej. Und so weiter. Deeskalation sieht anders aus, das „klärende Gespräch“ wärmt den Schnee von gestern wieder auf und der tröpfelt durchs undichte Sommerhaus-Dach und spült die gute Stimmung davon. Besonders bei Jenny, die sich fragt, warum Eva es denn überhaupt bis ins Bachelor-Finale geschafft hat. Was da hilft? Ränkeschmieden! Doch da die unbeliebten Neuen sich beim Paarspiel „Dünnbrettbohrer“ einen Nominierungsschutz erspielt haben, muss ein anderes Paar geopfert werden. Keine schwere Wahl, schließlich hat sich Diana durch ihre Art bereits ordentlich unbeliebt gemacht. Doch Team Tuschei-Trupp unterläuft ein folgenschwerer Fehler, der die Konflikte eskalieren lässt. Eva erfährt von dem fiesen Plan, schnappt sich Diana und weiht sie in die Intrige ein. Die ist außer sich. Nach einer kleinen Wahlumfrage zeigt sich, dass Diana und Michael nach dem Wunsch der Mehrheit fliegen sollen. So große Ehrlichkeit passt nicht in den kleinen Raum des Feriendomizils. Henning stellt Eva und Chris zur Rede, die ihn und Denise nominiert haben. Die nächste Aussprache? Wohl eher die Vorstufe der Eskalation. Vom Hölzchen kommt man aufs Stöckchen. Lisha mischt sich ein: „Ich mag dich einfach nicht. Komm klar.“ Jeder hat plötzlich etwas zu sagen. „Ihr seid falsch“, meint Tim. Diana kommt dazu und Tims Alkoholkonsum wird wieder Thema. Contenance, Contenance, mahnt Andrej. Worum es so richtig geht, weiß keiner mehr. Dafür kann jeder mal so richtig seine Meinung sagen. Auf das erregende Moment eines Dramas folgt der Höhepunkt, danach fällt die Handlung wieder ab. Nach und nach ziehen sich die Mitglieder der Zweckgemeinschaft zurück.

Und was bleibt? Für Jenny die Erkenntnis: „Es ist eskaliert.“ Aber nicht wegen Diana und Michael, meint sie. „Sondern wegen dem Teufel, der hier reingekommen ist. Und das ist Eva.“ Darüber ist sich der Tuschel-Trupp einig. Bei der nächsten Nominierungsnacht können sie ihre neue Nemesis zwar nicht von Haus und Hof jagen, aber dafür beim nächsten Mal. Darauf erstmal ein Wein. Prost.

+++ Folge 2: Katerstimmung und noch mehr Bier +++

Nichts schweißt mehr zusammen als ein gemeinsamer Feind: im Sommerhaus der Stars ist das die Krawall-Paarung Georgina und Kubi. Nach der Spuck-Attacke auf den Bachelor stehen zwar alle kurzzeitig unter Schock, doch die Allianz um Andrej ist sich schnell, einig dass „Kubigina“ für diesen vulgären Zwischenfall Hausverbot bekommen sollen. Bedeutungsschwanger überlassen sie den beiden das Haus, damit die zwei Unerwünschten ihre zwei Koffer und zwei Taschen packen können. Still und heimlich ziehen Kubi und Georgina in der Nacht nach einer neuen Rekordzeit von dannen.

Auf das konfliktträchtige Saufgelage, folgt die Katerstimmung am nächsten Morgen. Andrej Mangold hat zwar sein Gesicht gewaschen und die Tränen getrocknet, ist aber noch nicht ganz verdaut. Und ach ja, da hat sich ja noch jemand daneben benommen. Andreas. Der hat „ja gestern ein bisschen Wein getrunken“ und er „verträgt ja keinen Alkohol“, sagt dieser und bewertet den Abend folgendermaßen:„Aber so ist ja eigentlich nichts passiert.“ Na gut, außer ein bisschen Fremdscham für alle.

Für seine Mitbewohner wirft der betrunkene Andreas den längsten Schatten in die Nominierungsnacht. Sie fürchten weitere Ausfälligkeiten. Während der Beratungsgespräche vertraut sich Jenny den anderen an: Andreas hat sie letzte Nach beleidigt und „Miststück“ genannt. Entsetzen. „Er ist eine tickende Zeitbombe“, ätzt Andrej. „Er hat ganz viele Grenzen überschritten.“ Die Anti-Andreas-Allianz hat sich formiert. Meinungsmacher Mangold will taktisch vorgehen: Jetzt könne man den Rauswurf noch begründen. Und schickt seine Untertanen hinaus in die Welt, um die Kunde zu verbreiten.

Doch der Bachelor ist nicht der einzige, der seine Mitbewohner zu lenken weiß. Es begann harmlos: Lisha bittet Show-Hypnotiseur Martin alias „Pharo“ sie zu hypnotisieren, um ihre Hautkrankheit zu heilen. Wenig später folgt die zweite Trance, als Meister Martin sie erst wach und anschließend wieder müde hypnotisiert. Die Zuschauer bleiben nicht unbeteiligt. Besonders Andrej findet das Ganze befremdlich. Müde, wach, müde, wach? Magie oder Manipulation? Für ihn ist das alles ein bisschen zu viel, schließlich kann es nur einen Manipulator im Haus geben.

„Sorry, Alter, aber das geht zu weit“, sagt Andrej zum Show-Hypnotiseur. „Das ist nicht cool mehr. Das ist nicht witzig, das ist manipulativ.“ Martin sieht das anders, Lisha habe ja schließlich ihre Erlaubnis gegeben. „In dem Moment, wo jemand auf mich zukommt, gibt er seine Freiwilligkeit“, erläutert er die Ethik seiner Praxis. Andrej wittert schwarze Magie. Könnte Martin alle im Haus so manipulieren? „Du hast auf sie zugegriffen, du hast sie gesteuert wie eine Puppe“, konfrontiert er den Hypnotiseur. „Ich hab jetzt Distanz“, kündigt Andrej aus Angst an. „Obacht.“ Und auch Martin beschließt seine Kunst nicht mehr zu zeigen. Am nächsten Tag dreht sich dann der Wind: Lisha beteuert, dass ihre Hautkrankheit verschwunden sei. „Sie sah noch nie so gut aus, seit einem Jahr nicht.“ Neuerliche Hypnose-Kritik wird Keim erstickt. Lisha beteuert: „Lieber bin ich den Rest meines Lebens hypnotisiert, als mit diesen Pickeln rumzulaufen.“

Neues Konfliktpotenzial muss her, dafür am besten nochmal den vorherigen Abend Revue passieren lassen. Denn nicht nur Kubi und Andreas haben etwas zu tief ins Glas geschaut – behauptet zumindest Diana. Als Tim mit hochrotem Kopf und schwächelndem Kreislauf vom Schaukelspiel zurückkehrt, merkt Diana an, der Tim, der habe ja auch gestern „a bissl“ was getrunken. Mehrere Gin Tonics um genau zu sein. Annemarie stellt sich schützend vor Tim: „Er hat ein Glas getrunken“. Als sie ihrem Liebsten von den Anschuldigungen berichtet, ist der entzürnt: „Ich kann mir auch 60 Gläser Gin Tonic reinknallen und trotzdem noch ein Spiel spielen.“ Doch so ganz eskaliert der Konflikt nicht.

Auch als Tim Diana später mit der fiesen Behauptung konfrontiert, trägt diese gerade einen neuen Bierkasten rein. Angriff ist ja bekanntlich die beste Verteidigung. Der Michael, der habe sich auch die ersten beiden Abende „gut einen reingepatscht“. „Jetzt ist es doch aber gut, glaub ich? Ja, wenn es gut ist, dann lassen wir es doch gut sein“, beendet Michael die Diskussion. Der Alkoholkonsum ist anscheinend nicht nur für die Zuschauer ein Thema, auch in der westfälischen WG könnte ein Bier oder kein Bier spielentscheidend sein.

Es hätte alles so schön sein können: Team Eilfeld, die Bachelors und die YouTuber waren durch ihre Spielsiege vor einer Nominierung geschützt. Einstimmig hatte man entschieden, wer nun nach Kubi und Georgina fliegen soll, hatte die unangenehme Kunde ebenso einstimmig in der Nominierungsnacht überbracht. Nun saßen sie alle da, peinlich berührt, und Caro und Andreas sahen sich vorm sicheren Aus. Dann folgte die Überraschung: Keiner soll fliegen, weil Kubi und Georgina ja bereits das Feld geräumt hatten. Autsch. Das könnte noch unangenehm werden.

+++ 9. September 2020 +++

Folge 1: Trash-TV auf Experten-Level

„Dieses Sommerhaus ist irre“, sagte Ex-DSDS-Teilnehmerin Annemarie Eilfeld fassungslos, die mit ihrem Freund Tim Sandt in das Sommerhaus gezogen ist. Das besticht in diesem Jahr durch den Flair einer angeranzten Bauernhütte, samt spärlicher Einrichtung und gruseliger Dekoration, und steht nicht in Portugal, sondern aus Corona-Schutzgründen in Bocholt. Mit ihrer „Irrenhaus- statt Sommerhaus“-Aussage sprach die DSDS-Dritte von 2009 wohl jedem Zuschauer, der sich am Mittwoch den Auftakt des Trash-Formates auf RTL angesehen hat, aus der Seele.

Nun erwartet man von den mehr oder weniger prominenten Personen und ihren Lebensgefährten weder niveauvolles Verhalten noch ein sonderlich gutes Benehmen, die Messlatte für Peinlichkeiten und Fremdscham wurde aber gleich in der ersten Folge extrem hoch angesetzt – oder eben besonders niedrig.

Wie gewohnt, besteht der Kandidaten-Pool hauptsächlich aus Promis, die durch andere Casting- oder Reality-Shows bekannt geworden sind und ist weniger ein „Who-is-Who“, sondern mehr ein „Who-are-you?“ der Trash-Promi-Szene. Auch untereinander sah man beim ersten Aufeinandertreffen der Kandidaten viele Fragezeichen in den Gesichtern. Dafür lernte man sich umso schneller kennen – wenn auch hauptsächlich im negativen Sinne.

Im Mittelpunkt der raschen Eskalation stand – und den geübten Trash-TV-Kenner wird es nicht verwundert haben – Reality-TV-Star Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay „Kubi“ Özdemir. Mit Narzissmus, Egoismus, Respektlosigkeit und viel zu viel Alkohol übernahm das streitsüchtige Paar schnell die Rolle der Unsympathen, die so den Zorn der restlichen Kandidaten auf sich zogen. Vor allem Kubi Özdemir, der mit Sektglas, Bier und knallrotem Kopf durch das Haus polterte, feuerte erst gegen die anderen Frauen, dann gegen die Männer, dann gegen Freundin Georgina und am Ende sowieso gegen alles und jeden.

Besonders in den Fokus gerieten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Andreas Robens und Ex-Bachelor Andrej Mangold, die dem dauerbetrunkenen Kubi am deutlichsten Kontra gaben. Vor allem der kühlschrankgroße Andreas ging rot vor Wut (und später ebenfalls vor Alkohol) auf Kubi los und musste von seiner Frau Caroline und „Bullyparade“-Schauspielerin Diana Herold aufgehalten werden. So blieb es zum Glück zwischen den beiden Machos „nur“ bei miesesten Beleidigungen und niveaulosem Trash-Talk.

Noch eine Ecke schlimmer war dann das Verhalten von Kubi gegenüber Andrej Mangold, der mit Bachelor-Siegerin und Freundin Jennifer Lange teilnimmt. Nach einer erneuten Streit-Eskalation spuckte der Unternehmer dem Ex-Bachelor mitten ins Gesicht. Der Gipfel der Respektlosigkeit. Das empfand auch der angespuckte Andrej Mangold so, dem konsterniert und wütend Tränen in die Augen schossen.

Neben den keifenden und – zumindest im Fall von Kubi und Andreas – alkoholisierten Streithähnen, bot die erste Folge im Sommerhaus aber auch durchaus humorvolle Passagen mit gewohntem Trash-TV-Charme. Zum Beispiel als das Youtube-Pärchen Lou und Lisha beim Pantomime-Spiel angestrengt über „Erektionswahn“ und „Erektionsverwirrung“ auf das gesuchte Wort „Erektionsstörung“ kam und sich im Anschluss noch fragte: „Was ist denn eine Schwertscheide, Alter?“ Auch die ebenfalls vom ersten Spiel überforderten Denise Kappés (Bachelor) und Henning Merten (Sänger, Influencer) sorgten beim Gefluche in feinster Berliner Mundart für einen sympathischen und witzigen Moment.

+++ Starttermin für „Das Sommerhaus der Stars“ steht fest +++

Das Warten hat ein Ende. TV-Sender RTL hat das offizielle Sendedatum vom „Sommerhaus der Stars“ bekanntgegeben. Ab dem 9. September um 20.15 Uhr können die Zuschauer die Promipaare beim Kampf um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro begleiten. Zunächst jeweils am Mittwoch, dann abwechselnd Mittwoch und Sonntag werden die Folgen auf RTL jeweils um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Das große Finale steigt dann am 1. November, anschließend daran findet auch direkt „Das große Wiedersehen“ statt.

+++ RTL verspricht kinoreifes „Sommerhaus der Stars“ +++

Wie schon durchsickerte, verließen das stets meinungsstarke Reality-TV-Sternchen Georgina Fleur (Dschungelcamp) und ihr Partner Kubi beim Dreh bereits nach drei Tagen die teutonische Behausung - Grund sollen heftige Streitigkeiten mit den anderen Paaren gewesen sein.

+++ Das „Sommerhaus“ steht dieses Jahr in Bocholt statt in Portugal+++