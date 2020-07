Teilnehmer bei RTL-Show : Andrej Mangold und Jenny Lange finden „Sommerhaus der Stars“ geisteskrank

Köln Kurz nach dem Ende der Dreharbeiten zum „Sommerhaus der Stars“ bei RTL haben sich Ex-Bachelor Andrej Mangold und seine Freundin Jennifer Lange zu Wort gemeldet. Sie zogen ein Fazit der Erfahrung im Sommerhaus.

Außer, dass es eine krasse, crazy Zeit war. Wirklich ein Irrenhaus“, sagte Jenny Lange. Mangold ergänzte in drei Worten seine Meinung zu der aufsehenerregenden Sendung, die im Gegensatz zu den Ausgaben der Vorjahre nicht in Portugal, sondern am Niederrhein gedreht wurde: „Geisteskrank, psychopathisch, nicht von dieser Welt.“ Was genau er damit meint, kann man nur erahnen. Vermutlich spielt er auf den Rauswurf von Sternchen Georgina Fleur an, die nach drei Tagen das Haus wieder verlassen musste. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.