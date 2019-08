„Ich habe Angst“ : Yeliz rechnet nach Aus bei „Das Sommerhaus der Stars“ mit Willi Herren ab

Düsseldorf Nach dem Auszug von Yeliz Koc und Johannes Haller aus dem „Sommerhaus der Stars“, hat sich die Bachelor-Kandidatin nun zum Streit mit Willi Herren geäußert. Sogar Willi Herrens Sohn Stefano mischte sich ein und schrieb eine bitterböse Nachricht.

Viele Tränen und böse Worte gab es in der sechsten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ am Dienstagabend. Zwischen Willi Herren und Johannes Haller drohte die Lage zu eskalieren und die Fronten waren verhärteter denn je.

Die 25-jährige teilte in ihrer Instagram-Story den Screenshot einer Nachricht, die sie von Herren-Sohn Stefano erhalten hatte. „Wir sehen uns noch Johannes“, stand neben diversen Beschimpfungen im Nachrichtenverlauf. „Ihr Sohn bedroht uns“, so Yeliz. Auch von Willi Herrens Schwester Annemie Herren bekam die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin eine Nachricht: „Schämen müsst ihr euch“, schrieb diese Yeliz auf Instagram. „Ich weiß nicht, wie die Familie wirklich tickt.“ Sie habe Angst, Angst, dass sie oder Johannes draußen auf Stefano Herren treffen könnten.

Auch zum Schlagersänger selbst hatte Yeliz etwas zu sagen: „In Willi habe ich viel von meinem Vater gesehen“, verriet sie. Sie und Herren hätten eine „innige Beziehung“ gehabt. Als Herren nach Menowins freiwilligem Abgang ebenfalls das Handtuch habe werfen wollen, habe man ihn unter Tränen überredet zu bleiben. „Ich habe zu ihm gesagt, egal, was passiert, brich mir niemals das Herz“, so Yeliz. Das Schlimmste sei jetzt nicht der Auszug aus dem Sommerhaus, sondern Herrens Verhalten. Obwohl er gegenüber Yeliz und Johannes betonte, er werde sie nicht nominieren, kam heraus, dass er unentschlossen war. Johannes Haller geriet daraufhin mit dem Schlagersänger heftig aneinander, es kam beinahe zu Handgreiflichkeiten. Kurz zuvor hatte Herren den beiden noch zugesichert, er habe nicht vor, sie zu nominieren.

