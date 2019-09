Großes Finale wird zum Eklat : Jetzt geraten die RTL-„Sommerhaus“-Stars komplett aneinander

Noch stoßen die Paare auf Sabrinas Geburtstag an, die Stimmungslage wird sich aber bald ändern. Foto: RTL Mediengruppe D

Düsseldorf Wir haben es geschafft: Das Finale des „Sommerhaus der Stars“ ist in Sichtweite. Beim großen Wiedersehen kommt es zum Eklat. Im Fokus: Sabrina, Kate und Benjamin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist soweit: Das Finale im „Sommerhaus der Stars“ bei RTL steht an. Endlich, muss man sagen. Denn das „Sommerhaus der Stars“ ist endgültig zum Irrsinnshaus verkommen. Wer blickt da noch bei allen Zwistigkeiten durch? Warum ist Willi Herren der Buhmann in der einen und in der anderen Folge ist plötzlich alles harmonisch?

Auf viel Frust und Streit und eher wenig Harmonie können sich die Fans im Finale freuen. Denn die Paare haben ja ein Ziel: Sie wollen alle das „Promipaar des Jahres“ werden und 50.000 Euro einheimsen.

Nach dem Finale kommt es übrigens noch zum großen Wiedersehen, wo die Paare aufeinander treffen. Und da wird es richtig spaßig. Sabrina Lange, ja die eine von „Big Brother“ konfrontiert Ex-Caught-in-the-Act-Star Benjamin Boyce damit, dass er zu Kate Merlan eine Fake-Beziehung führen würde und insgeheim auf Männer steht. Dafür gibt es eine klare Ansage von Kate, die sich im Laufe der Folgen von Benajmin getrennt hat. Dennoch ergreift sie Partei für ihren Ex. „"Ich kotze, wenn ich sowas höre, was ihr vom Stapel lasst“, schmettert sie den anderen entgegen. Was alles genau passieren wird? Die Aufklärung gibt es am Dienstagabend um 20.15 Uhr.

Foto: RTL Mediengruppe D 9 Bilder Wer ist raus aus dem „Sommerhaus der Stars“?

+++

Yeliz und Johannes fliegen wegen Willi raus

Viele Tränen und böse Worte gab es in der sechsten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ am Dienstagabend. Zwischen Willi Herren und Johannes Haller drohte die Lage zu eskalieren und die Fronten waren verhärteter denn je.

Die 25-jährige teilte in ihrer Instagram-Story den Screenshot einer Nachricht, die sie von Herren-Sohn Stefano erhalten hatte. „Wir sehen uns noch Johannes“, stand neben diversen Beschimpfungen im Nachrichtenverlauf. „Ihr Sohn bedroht uns“, so Yeliz. Auch von Willi Herrens Schwester Annemie Herren bekam die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin eine Nachricht: „Schämen müsst ihr euch“, schrieb diese Yeliz auf Instagram. „Ich weiß nicht, wie die Familie wirklich tickt.“ Sie habe Angst, Angst, dass sie oder Johannes draußen auf Stefano Herren treffen könnten.

Enttäuschung über Willis Verhalten

Auch zum Schlagersänger selbst hatte Yeliz etwas zu sagen: „In Willi habe ich viel von meinem Vater gesehen“, verriet sie. Sie und Herren hätten eine „innige Beziehung“ gehabt. Als Herren nach Menowins freiwilligem Abgang ebenfalls das Handtuch habe werfen wollen, habe man ihn unter Tränen überredet zu bleiben. „Ich habe zu ihm gesagt, egal, was passiert, brich mir niemals das Herz“, so Yeliz. Das Schlimmste sei jetzt nicht der Auszug aus dem Sommerhaus, sondern Herrens Verhalten. Obwohl er gegenüber Yeliz und Johannes betonte, er werde sie nicht nominieren, kam heraus, dass er unentschlossen war. Johannes Haller geriet daraufhin mit dem Schlagersänger heftig aneinander, es kam beinahe zu Handgreiflichkeiten. Kurz zuvor hatte Herren den beiden noch zugesichert, er habe nicht vor, sie zu nominieren.

„Ich kenne Männer wie Willi, aber ich bin wieder darauf reingefallen.“ Im Nachhinein machte sie den Schlagersänger für die schlechte Stimmung im Sommerhaus verantwortlich: „Denkt mal darüber nach, wenn Willi nicht im Sommerhaus gewesen wäre – alles wäre harmonisch gewesen.“

Ist Roland doch nicht so unschuldig?

Im „Sommerhaus“ gelten Auswanderer Roland Bartsch und seine Frau Steffi als Zuschauerlieblinge, die sehr leiden – doch Yeliz zeichnete ein anderes Bild: „Wir sollen falsch sein?“, sagte sie im Video. Es gebe O-Töne von Roland, als er sagt, er lache und mache den anderen Bewohnern „etwas vor“. „Die sehen sich als Opfer im Sommerhaus“, hielt sie Roland und Steffi vor. „Keiner zwingt euch zu bleiben, wenn es wirklich die Hölle ist. Das Produktionsteam sind die letzten, die sagen, dass ihr nicht gehen dürft.“

++++

„Ihr seid Kalkül“, „unsittlich“, „Du verdrehst die Worte“, „Nein“, „Doch“, Oh

In der vorletzten Folge des „Sommerhaus der Stars“ knallte es so richtig zwischen Willi Herren und Johannes Haller. Am Ende gab es sogar eine Klagedrohung.

Nachdem Johannes und Yeliz überraschend im „Leckspiel“ gegen Willi und Jasmin Herren eine Niederlage eingefahren und somit ihren Nominierungsschutz verloren hatten, lagen die Nerven blank, nicht nur bei dem Bachelor-Pärchen, sondern auch bei Yeliz‘ Busenfreundin Elena. Weinend saßen die beiden Freundinnen kurz darauf auf ihren Betten und haderten mit ihrem Schicksal. Sie seien die einzigen gewesen, die immer „gekämpft“ hätten – und jetzt so was! Sie sind sich sicher: Das bedeutet das Aus für Yeliz und Johannes.

Währenddessen wuchs auf der Terrasse ein zartes Pflänzchen der Freundschaft zwischen den Herrens und den Bartschs. „Ich gönne euch das wirklich“, gratulierte Roland den beiden jovial zum Sieg. „Ich euch das … mittlerweile … auch“, revanchierte sich Willi großzügig. Die Stimmung bei den Bartschs ist also top - darum hatte Roland auch kein Verständnis für die Trauerstimmung im Haus und fordert von Johannes und Mike, dass sie sich doch jetzt auch einfach mal für die Herrens freuen könnten. Dann fragte er die konsternierte Elena, warum sie weine – und löste damit einen Tsunami aus. Aus der Trauer rein in den Wutanfall in nur drei Sekunden. „Dürfen wir nicht weinen“, motzte sie zurück und stürmte zurück ins Schlafzimmer, während sie Roland wüst beschimpfte.

Wer ist hier gegen wen?

Johannes und Yeliz, das drohende Aus vor Augen, entschließen sich, alte Allianzen zu prüfen. Im Dunkeln des Gartens treffen sie auf einen snackenden Willi Herren und konfrontieren ihn mit den Sommerhaus-Gerüchten: „Spielt ihr mit dem Gedanken, uns zu nominieren?“, fragt Johannes seinen bisherigen Verbündeten. „Weil das so rüberkam“, ergänzt Yeliz. Elena habe ein Gespräch zwischen ihm und Roland mit angehört. „Nein“, antwortet Willi zwischen zwei Bissen. Johannes ist sichtlich erleichtert und froh, dass er sich nicht „getäuscht“ habe. „Macht euch nicht jeck“, gibt Willi aus den Tiefen der Komfortzone des Nominierungsschutzes zurück, „Das wäre echt eine krasse menschliche Enttäuschung“, übt sich Johannes zum Schluss noch in emotionaler Erpressung.

Auf eine friedliche Nacht folgt ein böses Erwachen: Denn Johannes rastet aus, weil Willi wohl doch noch nicht so genau weiß, welchem anderen Pärchen er die Treue halten wird. „Du hast keinen Charakter“, geht er Willi an. „Du bist der größte Feigling der Nation.“ Herren entgegnet, jetzt habe er Johannes‘ „wahres Gesicht“ gesehen. Die Stimmung scheint kurz davor zu kippen. „Nicht anfassen, nicht anfassen“, ruft Herren, als sich ein erzürnter Johannes vor ihm aufbaut. „Fass ihn nicht an“, ruft jetzt auch Sabrina. „Willi war derjenige, der jeden Freund, den er schon Jahrzehnte kannte, ans Messer geliefert hat“, legt Johannes nach. „Ich kann nicht mit euch in einem Haus wohnen.“ Dann fällt eine ganze Reihe von allgemeinen Vorwürfen: „Ihr seid Kalkül“, „unsittlich“, „Du verdrehst die Worte“, „Nein“, „Doch“.

Der Zuschauer hat spätestens zu diesem Zeitpunkt schon längst den Faden verloren, wer von den beiden Streithähnen „falsch“ oder „Kalkül“ ist. Aber das ist auch nicht wichtig, schließlich sind es nicht die Zuschauer, die mit ihren Sympathiepunkten entscheiden, wer gehen muss, sondern die Bewohner. Und die entscheiden Tag für Tag aufs Neue, wer jetzt mit wem gerade wie gut kann.

Und Yeliz und Johannes haben sich verzettelt: Spiele gewinnen ist gut, aber auf die richtigen Verbündeten zu setzen, ist besser. Und unter den verbliebenen fünf Paaren sind in dieser Folge die Zugehörigkeiten klar: Dauerdoppeldate Yeliz und Johannes mit Elena und Mike gegen die zweckgemeinschaftliche Triple Entente Familie Bartsch, Familie Herren sowie Sabrina und ihr Graf Thomas.

Foto: RTL 5 Bilder „Sommerhaus der Stars“ - das sind die bisherigen Gewinner.

Als dann schließlich die Nominierungen anstehen, nutzt Yeliz‘ Freundin Elena das nochmal für einen Rundumschlag und fegt erneut alles nieder. „Ihr seid falsch“, teilt sie gegen Sabrina, Thomas, Willi und Jasmin aus. „Einen Tag bevor es zur Nominierung geht, schleimen hier alle rum. Ihr könntet als Paare zu viert rausgehen.“ Doch viel Aufregung hilft nicht viel. Am Ende trifft es Yeliz und Johannes – mit der Stimme der Herrens. „Ihr seid dreckig und gemein. Macht et joot“, verabschiedet der Schlagersänger die beiden hämisch.

Gibt es ein Nachspiel?

Bevor Johannes das Haus verlässt, kommt eine letzte Provokation: „Auf den frisch aus der Entzugsklinik trockenen, ehemaligen Alkoholiker“, sagt er zu Willi und stößt demonstrativ zwei Gläser aneinander. Ein No-Go findet Willi Herren, der mit seiner Alkoholsucht offen umgeht. „Vor allem gibt es für diese Aussage hundertprozentig eine einstweilige Verfügung.“

++++

„Nein. Nein, Menowin, nein. Nein.“

Veröffentlicht am 14. August

Menowin Fröhlich verkündete überraschend, dass er und seine Verlobte Senay Ak ausziehen werden. Die anderen Kandidaten waren mit dieser Entscheidung nicht einverstanden.

Foto: TVNOW 14 Bilder Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare 2019.

Fassungslosigkeit, Tränen und ganz viele Umarmungen – so ging die vergangene Folge „Das Sommerhaus der Stars“ am Dienstag zu Ende. Es schien doch so klar, dass Sabrina Lang und Thomas Graf von Luxburg die WG verlassen müssen. Doch plötzlich steht Menowin auf: „Eine Minute für eure Zeit“, schreitet nach vorn und pfeift Senay zu sich. „Nach all der ganzen Zeit die wir jetzt hier waren“, beginnt er seine Rede.

Willi Herren entgleisen die Gesichtszüge: „Dann wusste ich sofort Bescheid. Nein. Nein, Menowin, nein. Nein. Mein Fels – in der Brandung“, fasst er seine Gedanken in diesem denkwürdigen Augenblick zusammen. Und auch die anderen Kandidaten steigen in den Herrenschen „Nein“-Gesang mit ein. „Tu das nicht.“

Er wolle es nur erklären, damit die anderen es verstünden, sagt Menowin. Nee, sagt Willi. Senay vermisse ihre Kinder, erklärt Fröhlich. Für die Spiele könne sie darum nicht den erforderlichen Kampfgeist aufbringen. „Dieses Spiel hier drinnen, was da auf dem Spielfeld passiert, das kannst du nur als Paar gewinnen. Und deswegen werden wir das Haus verlassen“, sprach der Ex-DSDS-Finalist, dann brach seine Stimme weg.

Die verbliebenen Kandidaten reagieren emotional. Herren schlägt die Hände vorm Gesicht zusammen. Leises Weinen, dann eine Gruppenumarmung.

Der freiwillige Auszug von Menowin und Senay bedeutet, dass Sabrina und Thomas noch eine Woche länger verweilen dürfen – sehr zum Leidwesen, der anderen „Sommerhaus“-Paare. Menowin wird hingegen bereits schmerzlich vermisst. Auch von „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Roland: „Ich habe mit ihm echt viel Blödsinn gemacht und ich weiß gar nicht, mit wem ich jetzt Blödsinn machen soll“.

++++

Gibt es bald ein Sommerhaus-Baby?

Veröffentlicht am 13. August

Nach dem Wendler ist vor dem Herren: In der neuen Folge sorgen Willi Herren und seine Frau Jasmin für reichlich Gesprächsstoff. Die beiden wollen Nachwuchs und Jasmins Eisprung fällt nun einmal in die Sommerhaus-Zeit.

Ruhiger wird es nicht im „Sommerhaus der Stars“, auch wenn Team Wendler nun ausgezogen ist. Denn jetzt stehen Willi Herren und seine Frau Jasmin im Mittelpunkt. Sie machen keinen Hehl aus ihrem Kinderwunsch, kündigt RTL in einer Vorabmeldung an. Da gebe es eine klare Absprache darüber, was an den fruchtbaren Tagen stattzufinden habe - auch im Sommerhaus. Und so lockt sie ihren Mann zu dem einzigen Ort, an dem keine Kameras sind - auf die Toilette.

Nicht ganz so einig sind sich RTL zufolge Kate und ihr Benjamin. Er blockt bei dem Thema ab und lässt sie an der Beziehung zweifeln.

Und wenn das nicht schon nervenaufreibend genug wäre, sorgt Neuankömmling Sabrina Lange nicht nur mit ihrer lauten Stimme für Unmut. Sie schmeißt sich an Willi Herren ran - und Jasmin wird immer eifersüchtiger.

++++

Es hat sich ausgewendlert!

Veröffentlicht am 7. August

Es ist vorbei, bei, bei Sommerhaus! Am Dienstagabend wurden Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller von den anderen Kandidaten rausgewählt. So ganz weg ist das kontroverse Paar dann aber doch nicht.

Es war dann doch absehbar, dass Michael Wendler und Laura Müller das Sommerhaus zeitnah verlassen müssen. Nachdem der Wendler zunächst Willi Herren mit seinem Getue um Lauras Hintern verprellt hatte, brachte er in Folge 3 beim Thema Bettenverteilung auch noch die temperamentvolle Elena Miras gegen sich auf. Also war eigentlich niemand – bis auf den Wendler selbst – überraschte, als sie mit fünf von sieben möglichen Stimmen auf der Abschussliste landeten.

Laura Müller nutzte die Gelegenheit, um mal so richtig auf den Tisch zu hauen, während ihr Schatzi wortkarg in der Ecke saß. Sie sei sehr enttäuscht über einige Personen im Haus. Völlig ohne ersichtlichen Grund suchte Willi den Streit mit dem Wendler, der dann in lautem Getöse von Herren endete. „Du bist ein Honk, H-O-N-K, du bist ein Kackvogel, ein KACKVOGEL“, schrie er immer und immer wieder.

„Ich hab's jetzt mehrfach probiert, aber ich empfinde das ziemlich einseitig und fühle mich einfach vor einen Karren gespannt für deine Plattform“, versucht Willi seine Sicht der Dinge etwas dezidierter zu erklären. „Ich bin ein Emotionsmensch und wenn ich mein Herz öffne...“, „Ein Herzensmensch’“, fällt der Wendler Willi ins Wort. Davon fühlt der sich schon wieder auf den Schlips getreten. „Du machst dich darüber lustig“, findet Willi, der beschließt, das klärende Gespräch abzubrechen. Doch der Wendler gibt nicht auf: „Ich versteh nicht, warum du so aggressiv mir gegenüber bist.“

Willi Herren: „Deine arrogante, überhebliche Art geht mir auf den Sack.“ Willi startet einen erneuten Anlauf das Problem zu erklären: „Was mir hier Haus immer mehr auffällt: Du bist halt einfach 'ne Kunstfigur. Und das ist blöd, wenn man so den Micha kennt. Ich kenn dich ja wie du wirklich bist. Deine arrogante, überhebliche Art geht mir einfach auf den Sack. Das ist halt der Wendler.“

Das möchte der Wendler so nicht stehen lassen und wehr sich gegen die Vorwürfe: „Du wirfst mir eine Persönlichkeitsstörung vor. Das ist totaler Schwachsinn.“ Ob die beiden ihre Freundschaft noch retten können?

„Wenn man meinen Partner schlecht macht – ich liebe diesen Mann – kann ich das nicht nachvollziehen“, sagt Laura und geht dazwischen, stellt Willi zur Rede. Die Lästerei im Sommerhaus habe sie gestört. Die anderen wollen nix von ihr hören, lieber soll „ihr Mann“ was sagen, doch der möchte nicht. „Ja, komm, dann können wir ja runter gehen“, beendet Will Herren die Diskussion. „Hast du schön gemacht“, nuschelt ihr ein Wendler nach der Standpauke ins Ohr.

Der Schlagersänger ist getroffen. Hat er denn wirklich nicht mitbekommen, was die anderen Kandidaten von den beiden hielten. Nö, anscheinend nicht. „Da ist einem ja wirklich mit einem Schlag klar geworden, in welchem Verbund man hier gegen uns gewettert hat.“ Er fügt hinzu: „Und wie man sich hier zusammengerottet hat, um uns zu vernichten und uns aus dem Haus zu vergraulen.“ Hat ja geklappt.