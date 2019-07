Alle rätseln beim „Sommerhaus der Stars“ : Erwartet Teenie-Freundin Laura ein Baby vom Wendler?

9 Bilder Diese Kandidaten sind 2019 im „Sommerhaus der Stars".

Düsseldorf Das RTL-Sommerhaus füllt mal wieder das Sommerloch. In Folge eins mangelt es den Promis an körperlicher und emotionaler Balance. Mittendrin: Schlagersänger Willi Herren. Und dann wäre da noch die Frage: Ist Michael Wendlers 18-jährige Freundin schwanger?

Tim Kronner

Eigentlich sagt man „Herren“ ja gute Manieren nach – zumindest, wenn man nach der englischen Übersetzung „Gentlemen“ geht. Laut Duden versteht man darunter „vornehme und höfliche Männer“. Ausdrücke wie „cholerisch“ oder „manipulativ“ sind bei der Wortbedeutung nicht zu finden. Ob und was das mit Folge eins der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ zu tun hat, darf nach dem Lesen der folgenden Zeilen jeder selbst entscheiden.

Fakt ist: Am Ende kracht es gewaltig. Herr des Anstoßes ist Willi, bekannt als Schlagersänger auf der Lieblingsinsel der Deutschen. Er schießt sich in den letzten Minuten des Staffel-Vier-Auftakts so richtig auf Vox-Auswanderer Roland ein – und damit deutlich übers Ziel hinaus. Der Grund: Am Ende jeder Folge müssen die acht nach Portugal gereisten Paare ein anderes Duo für die „Abschussliste“ nominieren. Das Paar, das die meisten Negativ-Stimmen bekommt, darf beim nächsten Spiel nicht mitmachen. Doch diese Spiele ermöglichen es erst, sich vor einem ungewollten Auszug abzusichern, um am Ende den Titel „Promipaar des Jahres“ samt 50.000 Euro zu erringen.

Roland und Frau Steffi, Stammgäste in verschiedenen Vox-Sendungen, haben die Dreistigkeit besessen, Willi und seine Ehefrau Jasmin Herren für diese Abschussliste zu nominieren. Etwas, das dem Malle-Entertainer gar nicht passt. „Du bist falsch. Ich sehe dich jetzt mit ganz anderen Augen“, wirft er Roland an den Kopf, der vor lauter Gegenwind gar nicht dazu kommt, die Wahl zu erklären. Die Herrens seien ihm einfach zu laut, erfährt immerhin der Zuschauer in einem Einspieler. Das mag bei dem lauten und durchdringenden Organ des Ballermann-Sängers Herren für den ein oder anderen durchaus nachvollziehbar sein. Nicht aber für Willi selbst, der ebenjenes Organ weiter fleißig dazu einsetzt, Roland rund zu machen. Dass die Herrens nur wenige Minuten zuvor Steffi und Roland selbst auf jene Abschussliste gesetzt hatten, scheint nicht zu zählen.

Stattdessen packt Herren dem ruhig bleibenden Roland ins Gesicht, um dabei ironischerweise ausgerechnet ihn als „aggressiv“ zu bezeichnen. Dann fuchtelt er Roland mit dem Finger unter der Nase herum und droht ihm: „Und du gehst mir jetzt aus dem Weg, ist das klar?“ Der tut ihm den Gefallen, um die Lage nicht eskalieren zu lassen. Derweil geht Willi Herren zu den anderen Hausbewohnern, um sie auf seine Seite zu ziehen. Dabei trällert er hämisch „Auf Wiedersehen“ und stellt in Richtung Roland und Steffi klar: „Die sind nicht wie wir.“ Wie war das mit den „Herren“ nochmal laut Duden? Vornehm und höflich?

Natürlich ist Willi Herren nicht der einzige Prominente, der schon in der ersten Folge die Fassung verliert. Bevor es zu tränenreichen Abstürzen kommt, und der Frage, ob der Wendler seine 18-jährige Freundin geschwängert hat, zuerst ein kurzer Überblick darüber, wer sich in diesem Jahr prominent nennen darf. Neben den bereits vorgestellten „Stars“ wären da zum Beispiel Yeliz und Johannes, die über diverse RTL-Kuppel-Formate zueinander gefunden haben - inklusiver zweiwöchiger Beziehungspause, weil sie irgendwann das Gefühl hatten, dass sie die Pärchenfotos nur noch für Instagram machen. Ebenfalls die Liebe im TV gefunden haben Elena und Mike – allerdings beim Spartensender RTL2. In ihrer ersten Unterhaltung ist das gefühlt häufigste Wort das Wort „Sack“: „Boaaaah, geh mir nisch auf den Sack“, „Krass, wie du mir auf den Sack gehst“.

Um einen Sack geht es auch bei Jessika Cardinahl, die als Schauspielerin in „Otto – Der Film“ inzwischen verblassten Ruhm erlangt hat. Mitgebracht hat sie den Ami-Architekten Quentin, der ungefragt vom aktiven Liebesleben der beiden erzählt. Nicht fehlen darf da natürlich ein detailreicher Bericht über sein „Penis-zu-Hoden-Verhältnis“, wenn er aus dem Whirlpool steigt. Nicht viel niveauvoller läuft die Vorstellung von Ex-DSDS-Sänger Menowin Fröhlich, der mit seiner Freundin Senay von Koks-Vergangenheit und Fremdgehen in einer Partnerschaft erzählt. Und noch ein Sänger: Ex-Boyband-Mitglied Benjamin Boyce (50) und Freundin Kate (32), die ihre Beziehung zu dem älteren Mann mit einem Vaterkomplex erklärt. Apropos Vaterkomplex: Schlagersänger Michael Wendler (46) und seine Freundin Laura (18) machen natürlich auch noch mit.

Die beiden sind auch direkt in aller Munde, weil Laura sich am Morgen mehrfach übergeben muss. „Der Wendler ist potent“, sagt Willi Herren vielsagend. Laura meint, das mit der Schwangerschaft könne gar nicht sein, erzählt aber spontan, dass ihr 28 Jahre älterer Freund sie entjungfert hat. Vorher bricht sie in Tränen aus, weil ihr „Schatz“ nicht mit seinem „Baby“ kuscheln wollte. Ob sie damit jetzt sich im Singular oder im Plural meinte, bleibt offen.

5 Bilder „Sommerhaus der Stars" - das sind die bisherigen Gewinner.

Mit den Tränen ist Laura nicht allein. Steffi und Elena heulen, weil sie Heimweh haben, Kate ist traurig, weil Benjamin sie links liegen lässt, und auch Roland kämpft mit den Tränen. Allerdings nicht aus Angst vor einem gewissen Herren, sondern aus Angst vor Höhe. Im ersten Spiel der Show müssen die Paare auf einer an einem Kran befestigten Wippe richtige Antworten finden. Die Fragekarten dazu sind jedoch am äußeren Ende der Wippe befestigt. Gleich drei Paare müssen abbrechen, weil ein Partner das mit der Höhe nicht packt, zwei weitere fallen vor dem ersten Versuch runter und sind raus. So gewinnen Yeliz und Johannes locker und dürfen bei der ersten Abschussliste nicht nominiert werden.

Ganz im Gegensatz zu Willi und Jasmin Herren, die immerhin eine Negativ-Stimme bekommen. Dank dem anschließenden nicht gerade als gentleman-like zu bezeichnenden Auftritt könnte es auch die vorerst letzte Abschuss-Nominierung gewesen sein. Oder wie Roland es ausdrückt: „Da denkt doch jeder: Wenn ich den jetzt wähle, schlägt der mich tot.“

Diese Pärchen ziehen ins „Sommerhaus der Stars“

Veröffentlicht am 23. Juli

Ab Dienstag sucht RTL wieder „das“ Promipaar. In der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ treten wieder acht mehr oder minder bekannte Paare gegeneinander an, um am Ende 50.000 Euro zu gewinnen.

Die Kuppelshow „Die Bachelorette“ hat gerade erst begonnen, da schickt RTL bereits die nächste Reality-TV-Sendung zur besten Sendezeit durch die Leitungen: „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaar“ sendet ab Dienstag bereits zum vierten Mal in Folge. Das Drehbuch ist schnell erzählt: „Acht Promipaare ziehen unter ein bescheidenes Dach und kämpfen um den Titel „DAS Promipaar 2019“, schreibt der Sender auf seiner Webseite. In insgesamt sieben Folgen lieben, leiden und kämpfen unter anderem Schlagersänger Michael Wendler, DSDS-Teilnehmer Menowin Fröhlich und diverse weitere TV-Sternchen um den Sieg und den Hauptgewinn von 50.000 Euro.

Um zu siegen, müssen die Paare verschiedene Aufgaben bewältigen müssen, gegeneinander antreten und hoffen, dass sie genug Anrufe bekommen, damit sie bleiben können. Dabei werden sie rund um die Uhr von Kameras beobachtet - Zoff, Tränen und pikante Geständnisse inklusive.

Diese Prominenten ziehen ins Sommerhaus nach Portugal:

Ex-“Caught In The Act“-Sänger Benjamin Boyce (50) und Model-Freundin Kate Merlan (32)

„Love Island“-Traumpaar Elena Miras (27) und Mike Heiter (27)

Schauspielerin Jessika Cardinahl und Architekt Quentin Parker (65).

DSDS-Teilnehmer Menowin Fröhlich (31) und seine Lebensgefährtin Senay Ak (28).

Die "Goodbye Deutschland"-Reality Stars Steffi (46) und Roland Bartsch (47).

Sänger Willi Herren (43) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40)

Sänger Michael Wendler (46) und Freundin Laura Müller (18, Schülerin).

Die "Bachelor in Paradise"-Reality Stars Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25).

Im vergangenen Jahr gewannen Uwe und Iris Abel. Die beiden lernten sich bei der RTL-Show "Bauer sucht Frau" im Jahr 2011 kennen und lieben. Gewinner von der zweiten Staffel von 2017 sind Model Nico Schwanz und Playmate Saskia Atzerodt. Die erste Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" lief 2016. Gewinner waren Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr damaliger Lebensgefährte Rajab Hassan.