Reality-TV „Sommerhaus der Stars“ – welche Paare sind raus?

Die ehemaligen „Love Island“-Kandidaten Maurice Dziwak und „Ricky“ Raatz nahmen 2022 an der Dating-Show „Are You The One“ teil. Verliebt haben sie sich aber erst nach den Dreharbeiten. Gemeinsam haben die beiden Influencer auf Instagram 225.000 Follower.

