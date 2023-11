„Tatort“-Vorschau Schuld und Sühne in Wacken

Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) feiert sein 20-jähriges TV-Dienstjubiläum an einem für ihn eher ungewöhnlichen Ort. Aber der Reihe nach. In Kiel wird in der Nähe des Straßenstrichs die Leiche eines Säuglings gefunden. Spuren gibt es wenige, lediglich das abgerissene Armbändchen des Wacken-Festivals in Schleswig-Holstein liegt im Gras. Weil Zeugen in der Nähe des Fundorts der Leiche später eine junge Frau (Irina Potapenko) beobachteten, die in einen Foodtruck mit dem Ziel Wacken gestiegen war, entschließen sich Borowski und seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik), ein mobiles Kommissariat auf dem Festivalgelände einzurichten. Die schwierige Aufgabe der Ermittler: Irgendwo zwischen Bühnen, Büdchen, Zelten und Musikfans die junge Frau zu finden, die die Mutter des toten Säuglings sein könnte.