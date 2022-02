„Tatort“-Vorschau : Spannendes Verwirrspiel im Schwarzwald

Düsseldorf Eine Frau wird aus der Haft entlassen und gerät sofort unter Mordverdacht. Der ruhig, aber spannend erzählte „Tatort“ aus Freiburg trifft einen besonderen Ton. Johanna Wokalek glänzt in der Hauptrolle.

Die Verleger-Tochter Sara Manzer (Johanna Wokalek) kehrt nach einer längeren Haftstrafe nach Hause zurück. Die Frau wurde verurteilt, weil sie ihren Vater erstochen hat. So sah es jedenfalls das Gericht. Sara hatte früher Probleme mit Alkohol, Drogen und Männern. Ihren Vater soll sie getötet haben, weil dieser ihr keinen leitenden Posten im Verlag geben wollte. Aber wie gesagt, das Leben damals war bunt, und Sara kann sich an den Tatabend nicht erinnern. Am ersten Abend in Freiheit bekommt Sara einen Anruf von einem Polizisten, der damals an dem Fall beteiligt war. Angeblich verfüge er über neue Erkenntnisse. Dabei will Sara eigentlich nur ihr altes Leben zurück und die Beziehung zu ihrer Tochter und alten Freunden wieder aufleben lassen. Als der Polizist kurze Zeit nach dem Telefonat dummerweise erstochen aufgefunden wird, ist Sara für die Ermittler die erste Anlaufstelle. Sie bestätigt, mit dem Mann gesprochen zu haben, den Mord streitet sie jedoch ab. Tobler und Berg forschen nach und stoßen schnell auf einige Ungereimtheiten. Bei Durchsicht der alten Akten fällt auf, dass der damalige leitende Ermittler Werner Bauder (Werner Wölbern) bei den Verhören enormen Druck auf Sara ausgeübt hatte. Beinahe entsteht der Eindruck, Sara sei zumindest in Teilen auch für ihren unsteten Lebenswandel verurteilt worden. Ihre privaten Eskapaden waren zu dieser Zeit lang und breit in der Boulevard-Presse nachzulesen. Auch die Beweislage scheint im Rückblick gar nicht mehr so erdrückend zu sein. Und dann ist da noch Saras Freundin Ines Kaiser (Annette Strasser), die Sara im Gefängnis kennengelernt hatte und die eine eigene Agenda zu verfolgen scheint.