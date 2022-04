„Tatort“ am Ostermontag : Mehr Tradition als Entertainment?

Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) ermitteln am Tatort, von dem aber die Leiche verschwunden ist. Foto: Bettina Mueller/HR Foto: dpa/Bettina Mueller

FRANKFURT Im „Tatort“ am Ostermontag blicken die Frankfurter Ermittler einmal mehr hinter die Fassade der Bürgerlichkeit. An diesem Fall werden sich die Geister scheiden – trotz eines überragenden Gast-Stars. Eine spoilerfreie Vorschau.

Den ewigen Konflikt bei der Bewertung eines Sonntagabendkrimis haben vor einiger Zeit die Musiker Fatoni und Mine in ihrem Lied „Romcom“ auf den Punkt gebracht: Ein junges Pärchen, das sich über alles in die Wolle kriegt, ist sich hier ausnahmsweise einig. Sie sagt: „Dass das das beste deutsche Fernsehen sein soll, ist echt beschämend.“ Er: „Das ist mehr Tradition als Entertainment“. Da ist was Wahres dran, zugleich aber ist der ach so klare Gegensatz zwischen Unterhaltung und Althergebrachtem für viele eben keiner: Ein Krimi „alter Schule“ krankt für Millionen Zuschauer nicht an seiner traditionellen Machart und/oder inhaltlichen Vorhersehbarkeit, sondern punktet just damit.

Das gilt auch für den Frankfurter Fall „Finsternis“, der nach einer gruseligen Einstiegsszene schwer nach Schema F verläuft, aber im Großen und Ganzen gut gemacht ist. Und das Spiel von Gast-Star Uwe Preuss – bekannt etwa als Vorgesetzter von Charly Hübners Figur Bukow im Rostocker „Polizeiruf“ – ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben.

Einen ersten Ermittlungserfolg verbuchen Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) schon nach einer Viertelstunde: Der abgerissene Mann, dem ein junges Pärchen in der Nacht am Tatort mitten im Stadtwald begegnet war, sitzt in Untersuchungshaft. Der Täter ist er aber wohl kaum, und dafür ist der Zeitpunkt seiner Festnahme nicht mal das größte Indiz. Vielmehr bemüht sich die Macherin von „Finsternis“ – Buch und Regie: Petra Lüschow – von Anfang an geradezu penetrant, darauf hinzuweisen, dass hier ein Familiendrama stattgefunden hat: Die Mittfünfzigerin Maria Gombrecht war auf dem Weg zum Fastenwandern nach Frankreich, doch offenbar wurde sie blutig ermordet. Und entweder hängt ihr Ehemann Ulrich Gombrecht (Preuss) mit drin oder Tochter Kristina oder Tochter Judith. Oder zwei von ihnen. Oder alle drei.

Dieses nicht eben taufrische Setting muss man mögen, zumal in Verbindung mit dem intensivst beackerten Sujet „Blick hinter die Fassade einer bürgerlich-heilen Welt“.

Die Ausgangslage ist schwierig, aber das auf eine angenehm übersichtliche Art: Der Patriarch und Berufsschullehrer auf den letzten Metern zur Pension weiß offenbar nicht, wohin mit seinen Emotionen: Seine Frau wollte nochmal studieren und hatte sich sogar eine eigene Wohnung genommen. Und er selbst leidet an Krebs. Tochter Kristina hat einen irren Blick und ein Kind von ihrem schmierigen neuen Gatten im Bauch sowie offenbar einiges zu verbergen. Und Tochter Judith, eine in Berlin und Wien mehr oder weniger gefeierte Theaterregisseurin, lässt sich von ihrer Mutter finanzieren. Stellt sich also die alte Frage: Wer manipuliert und hintergeht hier wen – oder ist das ganze Drama ein Schauspiel für die Kommissare?

Das spannende Geschehen ist in frische Bilder gefasst. „Störende“ Privatgeschichten der Ermittler gibt es nicht, und auch vor weiteren Grusel-Elementen muss sich nach dem Einstieg niemand fürchten. Logiklöcher (das Tagebuch!) gibt es auch anderswo.

Nur die Dialoge sind teils hölzerner als die gutbürgerliche Einrichtung in den diversen Häusern der Familie. Wie Dialoge eben klingen, wenn sie das Geschehene immer wieder zusammenfassen müssen, sodass auch nichts verpasst, wer kurze Nickerchen einlegt, strickt oder sonstwas macht. Fernsehen wie es früher war eben – was aber ja je nach Geschmack als Gütesiegel gelten darf. Nur vorgewarnt sollte man sein.