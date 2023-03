“Tatort“ aus Bremen Die Heimat umarmt sie wie ein böser Tiger

Fernab der allgemeinen Aufmerksamkeit werden in Bremerhaven absurd viele Autos in den Bauch seltsamer Schiffe verladen – mehrere Tausend, Tag für Tag für Tag. In manchen Jahren waren es mehr als zwei Millionen. Sie ähneln einander, wie Autos einander heutzutage eben ähneln, weil sie alles sein sollen – geräumig und schnittig, komfortabel und sportlich, etwas aggressiv, aber doch voll familientauglich. Alle gleich also. Bis auf eines. An dessen halb mit weißer Schutzfolie beklebtem Heck zeichnet sich eine Blutspur ab.