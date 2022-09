„Tatort“ aus Zürich : Flop Schwiiz

Zürich Auch der vierte Züricher „Tatort“ mit den Ermittlerinnen Grandjean und Ott enttäuscht. Dabei ist das Thema spannend: Im Fokus stehen Pharma-Fieslinge.

Nun ist es ja nicht so, dass alles am konstant klischeebeladenen Schweizer „Tatort“ schlecht wäre. Gut ist unter anderem, dass man anderthalb Stunden für ein gutes Buch oder ein ausgedehntes Abendessen gewönne, wenn man den Fernseher sonntagabends einfach mal aus ließe. Und Strom gespart hätte man noch dazu.

Vor einem knappen halben Jahr erst lief der dritte Fall des Duos Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zürcher) und Tessa Ott (Carol Schuler), das ist nicht lange her und fühlt sich noch viel kürzer an. 6,84 Millionen Menschen hatten „Schattenkinder“ eingeschaltet – „Tatort“-Negativrekord 2022. Nun also der vierte Streich: „Risiken mit Nebenwirkungen“ nimmt Pharma-Fieslinge in den Fokus und auch deren aalglatte Anwälte.