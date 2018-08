So wird der neue Onetake-"Tatort" aus der Schweiz

Luzern Die „Tatort“-Saison startet ausgerechnet in Luzern – und dann auch noch mit einem Experiment. Muss das sein?

Als das Schweizer Fernsehen vor einiger Zeit bekanntgab, den unbeliebten „Tatort“ aus Luzern 2019 absetzen zu wollen, sagte die Schauspielerin Delia Mayer, sie sei der Rolle der Liz Ritschard entwachsen. Wenn es dafür irgendeines weiteren Beweises bedurft hätte, ist er nun erbracht. „Die Musik stirbt zuletzt“ heißt der neue Film aus Luzern, was trefflich ist, denn die Hoffnung, dass das dortige Ermittlerduo doch noch eine gute Episode abliefert, ist ja längst gestorben. Das liegt, leider, vor allem an der Kommissarin Liz Ritschard.

Die Spannung wird recht subtil aufgebaut, zunächst vor allem durch den offenbar wahnsinnig gewordenen Sohn Lovings, Franky (ebenfalls stark: Andri Schenardi). Er spricht unmittelbar in die Kamera, wendet sich ans Publikum, sogar mit verblüffend „Tatort“-kritischer Selbstironie. Die Lovings haben dieselbe Geliebte, das ist ein Problem, weshalb sich der Junior den Champagner gleich gläserweise reinschüttet, was man durchaus verstehen kann. Zu Beginn des Konzerts bricht dann der Klarinettist Vincent Goldstein zusammen; er wurde vergiftet.

An dieser Stelle verliert der Film an Wucht. Liz Ritschard, freilich zufällig ebenfalls im Konzert, tritt im rosafarbenen Abendkleid auf den Plan, und reißt ohne Polizeiausweis – riesig nervtötend, die Geschichte – die Ermittlungen an sich. Hektisch, überfordert, verkrampft: die unglücklichste Kombination dieser Adjektive beschreibt ihren Auftritt am Besten. Dass Reto Flückiger direkt aus dem Fußballstadion mit Fanbekleidung kommt und auch noch seinen Sohn mitbringt, macht die Sache wirklich nicht besser. Ein schwer erträgliches Duo, das inmitten von guten, vielschichtigen Figuren schlicht und uninspiriert wirkt.