Vorschau auf den Münster-„Tatort“ Thiel und Boerne im Dschungel der Theorien

So überladen der Film in Teilen ist, so wenig die beliebten Hauptfiguren miteinander agieren – spannend ist das Ganze trotzdem: Wer will denn nun Stan Gold ermorden? Was hat es mit diesem Pablo auf sich? Wird Boerne ein Literaturstar? Und – beinahe vergessen in dem ganzen Dschungel: Was passiert denn da am Ende nun mit Thiel? Wer einen kurzweiligen Krimiabend haben möchte, macht jedenfalls nichts falsch, wenn er einschaltet.