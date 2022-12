So wird der neue Kölner „Tatort“ Der Pate aus dem Kölner Veedel

Nun könnte man natürlich überkritisch fragen, wie realistisch das Dargebotene im Detail ist. Dass ein Polizeikommissar in einem Fall ermitteln darf, in dem seine Tochter zu den Verdächtigen gehört und er selbst das Alibi seines zukünftigen Schwiegersohnes überprüft, ist wahrscheinlich nicht ganz so realistisch. Wenn diese kleine Merkwürdigkeit allerdings Teil eines so gut unterhaltenden Krimis wie „Schutzmaßnahmen“ ist, darf das aber auch gerne mal egal sein. Das Fazit also: Krimi-Fans! Am Sonntagabend gerne einschalten!