„Tatort“ über Sanitäter : Wer hilft den Helfern?

DRESDEN Im „Tatort“ aus Dresden geraten Sanitäter ins Visier eines Unbekannten. Als Krimi ist „Rettung so nah“ passabel, als Milieustudie stark.

Kripo-Chef Schnabel (stark: Martin Brambach) fühlt sich auch persönlich angegriffen. Er sieht seine Kollegen in einem Boot mit Feuerwehrleuten und Rettungsdiensten. Als Zielscheibe von Verwandten und Freunden, die nicht einsehen wollen, dass alles, was sie tun, die bestmögliche Versorgung der Opfer nur behindern kann. Schnabel ist bedient: „Wir sind doch inzwischen Blitzableiter für jedweden Frust. Jeder Trottel kann uns sagen, was wir tun dürfen und was nicht!“