Kritik zu „Wetten, dass..?“ : „Oh, wie ist das schön“

Thomas Gottschalk bei der „Wetten, dass..?“-Jubiläumsshow am Samstag. Foto: dpa/Daniel Karmann

Nürnberg Das Publikum feierte Thomas Gottschalk und die Sonderausgabe von „Wetten, dass..?“ am Samstag mit minutenlangem Applaus. Tatsächlich zeigte sich der Moderator in guter Form. Die Show bot große Momente, bevor sie nach halber Strecke in Routine versandete.

Ein Hund trennt Haushaltsmüll, zwei Schwestern erkennen Hits am Klobürsten-Kratzen in der Toilettenschüssel, Helene Fischer singt mit Björn und Benny von ABBA – wer bei der Häufung derart absurd unwahrscheinlicher Ereignisse auf „Wetten, dass..?“ tippt, liegt goldrichtig. Insofern muss man den Verantwortlichen des ZDF wohl konstatieren, bei der einmaligen Neuauflage des Show-Klassikers am Samstagabend vieles richtig gemacht zu haben. Aber mal ehrlich: Tiere, Kinder, Popstars und mittendrin Deutschlands beliebtester Dampfplauderer, was soll da schiefgehen? Alle Beteiligten auf der Bühne wirkten so überdreht wie kleine Kinder nach dem Öffnen der Weihnachtsgeschenke, das Publikum im Saal hielt es vor Freude kaum auf den Sitzen. Angesichts von stehenden Ovationen im Minutentakt hätte man das dreieinhalbstündige Spektakel leichterdings auch als Fitnesskurs deklarieren können. Das Publikum feierte Thomas Gottschalk, und er lieferte ab. Zumindest über weite Strecken.

„Oh, wie ist das schön“, intonieren die Zuschauer in der Nürnberger Messehalle zum Auftakt, während Gottschalk sichtlich zufrieden, etwas augenmüde und leicht gerührt die nicht enden wollenden Huldigungen entgegennimmt. Endlich wieder darin bestätigt, dass es nur einen King of Samstagabend geben kann. Mitten im ausladenden „Wetten, dass..?“-Sofa sitzend, dem Original, wie er betont, verspricht er schon zu Beginn, dass er sich Zeit lassen wird an diesem Abend. Erwartungsfroher Applaus, genauso wie beim Bekenntnis, dass er ein Alter erreicht habe, in dem einem vieles egal sein könne. Gendern zum Beispiel. „Ich sage doch schon: Wetten die, Wetten der, Wetten dass…“, kalauert er. Dass er zudem Frauen auf dem Sofa immer angefasst habe, wie ihm oft vorgeworfen wurde, sei nie zudringlich gemeint gewesen, erklärt er gegenüber Co-Moderatorin Michelle Hunziker, und scherzt entwaffnend: „Du hast doch immer zurückgefummelt.“ Altherrenwitzchen vom alten weißen Showmann, das gehört an diesem Abend zum Retro-Touch, zur besoffenen Nostalgieseligkeit. Alles vergeben und vergessen, wer will Gottschalk schon böse sein? Es zählt nur ein Wunsch: Beam me up, Tommy, raus aus dem nervigen Corona-Alltag zurück ins lustige Gaga-Land.

Was zumindest für die Hälfte der Show auch ganz gut gelingt, wenn man keine Maßstäbe wie Sinnhaftigkeit oder Neuigkeitswert anlegt. Zu Anfang geht es Schlag auf Schlag, bloß nichts riskieren. Es zählt allein der Knuddelfaktor: Hund, Helene Fischer, Kind. Nach ihrem Auftritt führt Gottschalk die Sängerin wie ein Sonnenkönig zum Sofa. Dort ergibt sich das erste bleibende Bild des Abends, dauerblonder Moderator plaudernd zwischen zwei Blondinen, ein Mann im siebten Showhimmel. Kurz darauf beglückt er den achtjährigen Emil, der lässig an den Füßen durch die Halteschlaufen einer U-Bahn schaukelt, indem er ihn mit dessen Idol, einem Trampolinakrobaten, zusammenbringt. Emil staunt mit offenem Mund, der Saal jubelt, Gottschalk grinst wie von sich selbst beseelt. So funktioniert der Samstagabend, sagt dieses Grinsen, und ich schüttele das so oft aus dem brokatbesetzten Ärmel, wie ihr wollt.

Es folgt ein vorläufiger Höhepunkt, Björn Ulvaeus und Benny Andersson, die männliche Hälfte von ABBA, dürfen das neue Album bewerben. Das Publikum steht, mal wieder. Beide Künstler loben Gottschalk, und er lobt sich, dass er sie in seine Show geholt hat, wo sie doch überall auf der Welt hätten sein können. Zur Belohnung müssen sie wetten, dass ein Kandidat mit Dart-Pfeilen auf einer unsichtbaren Weltkarte die Länder trifft, die ihm kurz zuvor genannt werden. Klingt irre, ist es auch, hätte aber fast funktioniert. Weil die Herren nicht einer Meinung sind, müssen sie ihren Wetteinsatz einlösen und live „SOS“ vortragen, mit Klavier, Gitarre und Helene Fischer als Sängerin. Ein Schelm, wer das für eine abgekartete Nummer hält. Immerhin einer dieser wahnwitzigen „Wetten, dass..?“-Momente, gleichermaßen schauerlich wie schön. Abgang ABBA, Standing Ovations.

Danach ist das Pulver zwar nicht ganz verschossen, aber die Show gerät in routinierteres Fahrwasser, fühlt sich allmählich an wie viele zu lange „Wetten, dass..?“-Abende in einer anderen Zeit. Aber auch das gehört ja zum Wohlfühlerlebnis, dieses halbzufriedene Dahindämmern am Samstagabend. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Alibi-Gäste für jüngere Zuschauer-Generationen, schwadronieren nun auf dem Sofa darüber, dass sie von Gottschalk gelernt hätten, dass man sich auch während des Redens überlegen könne, was man sagen wolle. Gag des Abends: „Ich habe dem ZDF viel zu verdanken“, sagt Gottschalk. „…und Haribo“, ergänzt Heufer-Umlauf. Aber da an diesem Abend niemand irgendwem böse ist, wird alles begeistert weggelächelt. Genauso wie die Außenwette, bei der Giovanni Zarrella ebenfalls dem Showmaster huldigt, und ein wasserbetriebener Gokart schneller ist als eine Läuferstaffel. Das nur nebenbei.

Danach folgen belanglose Sofagespräche mit Schauspieler Heino Ferch und Svenja Jung zum neuen ZDF-Dreiteiler „Der Palast“, ein wenig Werbung in eigener Sache also, die Klobürsten-Wette, der Auftritt von Zoe Wees, die Gottschalk mit den Worten „You are a Hamburger“ abmoderiert sowie ein total verzappelter Auftritt von Udo Lindenberg, der so wild herumwackelt, als hätte er zu tief ins Eierlikör-Glas geschaut. Zum Schluss wird es kurz noch einmal würdevoller. Frank Elstner, der die Show vor 40 Jahren aus der Taufe hob, soll die letzte Wette präsentierten, das Publikum feiert den 79-Jährigen fast so enthusiastisch wie Gottschalk drei Stunden zuvor. Klar, ohne Elstner kein „Wetten, dass..?“. Der gibt seinem Nachfolger den Tipp, doch mal mit dem Programmdirektor des ZDF zu reden, eine Show pro Jahr müsse ja wohl drin sein, und es klingt, als läge der Vertrag schon unterschriftsreif hinter den Kulissen.