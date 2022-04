So war der Wiener „Tatort“ : Endlich die Wahrheit über „Inkasso-Heinzi“

Düsseldorf Beim Wiener Tatort „Alles was Recht ist“ musste man in den letzten 20 Minuten recht gut aufpassen, um noch mitzukommen. Entschädigt wurde man schon vorher – mit der ganzen Wahrheit über „Inkasso-Heinzi“.

Was war gut: Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhaus) bleiben das Traumpaar des Sonntagabends. In „Alles was Recht ist“ wurde endlich verraten, warum die Polizistin nichts auf den Kleinganoven „Inkasso-Heinzi“ kommen lässt. Dieser hatte der Bibi nämlich vor vielen Jahren selbstlos das Leben gerettet, was selbst den eifersüchtigen Eisner davon überzeugt, dass der Heinzi eigentlich schwer in Ordnung ist. Lustig war auch die Szene, in der Eisner und der Pathologe versuchen, das Handy des toten Anwalts über die Gesichtserkennung zu entsperren – was bei einer Leiche tatsächlich gar nicht so einfach ist.