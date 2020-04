„Tatort“-Nachlese : Ein Stück vom Glück

Dresden Der Dresden-„Tatort“ erzählt das Drama einer Familie, die endlich das Glück finden will und dabei in eine Katastrophe schlittert. Spannend ist „Die Zeit ist gekommen“, viel besser ist allerdings ein anderer Film des Regisseurs.

Worum ging es wirklich? Der Fall „Die Zeit ist gekommen“ ist eher ein Familiendrama, in dem die Liebe der Eltern und die eines Kindes im Mittelpunkt steht. Louis und Anna versuchen, ihrem Sohn zu beweisen, dass sie alles tun, damit sie wieder als Familie zusammenleben können. Der Sohn hingegen ist voller Misstrauen. Regisseur Stephan Lacant ist in seinem „Tatort“-Debüt mit diesem Thema ein berührender und auch spannender Film gelungen. Am Ende ist es der Sohn, dessen gutes Herz den Plan der Eltern, ein neues, gemeinsames Leben in Kroatien zu beginnen, scheitern lässt.