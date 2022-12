„Tatort“-Nachlese Mit der Wahrheit ist es kompliziert

Der Zuschauer taucht also erstmals tief ein in die Geschichte des sonst so verschlossenen Kommissars – das berührt und ist zu keiner Zeit zu dick aufgetragen. Und nebenbei kommt auch der Krimi nicht zu kurz: Mit der Hilfe der Prostituierten Carola findet Karow heraus, dass Maik für Günes dessen Geliebten Sami zum gemeinsamen Treffpunkt fuhr – und sich dabei ebenfalls in Sami verliebte. Auch der Gangsterboss liebt also einen Mann, geradezu beiläufig und damit so wohltuend anders als andere deutsche Fernsehfilme.