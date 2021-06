So war der „Tatort“ aus Berlin : Beziehungsstatus unklar

Berlin Im „Tatort“ aus Berlin ging es um Wohnungsnot und darum, was diese mit den Menschen macht. Nicht wirklich spannend, aber eindrücklich. Spannend bleibt es hingegen beim Beziehungsstatus der Ermittler.

Worum ging’s? Ein Immobilienunternehmer liegt ermordet vor dem Haus, das seine Firma vor Kurzem kaufte und jetzt luxussaniert – ohne Rücksicht auf die Mieter, die teilweise seit Jahrzehnten in dem Haus wohnen. Sie alle machen sich irgendwie verdächtig, aber auch die Familie des Unternehmers und ein Geschäftspartner mit Knast-Vergangenheit geraten ins Visier der Kommissare Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke). Die ermitteln ganz coronakonform mit Maske und sind am Ende mit der bitteren Wahrheit konfrontiert, dass der Unternehmer sich Versprechen auf eine neue Wohnung mit sexuellen Gefälligkeiten bezahlen ließ.

Worum ging’s wirklich? Was es mit den Menschen macht, wenn ihre Wohnung, ihr Privates, bedroht wird. Die „dritte Haut“ eben, neben der eigenen Haut und der Kleidung das, was unsere Persönlichkeit ausmacht und uns stützt. Und was es mit einer Stadt macht, wenn Wohnraum mehr und mehr zum Spekulationsobjekt wird. Es ist die wohl wichtigste soziale Frage unserer Zeit, die in diesem „Tatort“ behandelt wird – nicht zum ersten Mal freilich, und so richtig spannend wurde es auch nicht. Dazu waren die Rollen von Anfang an ein wenig zu klar verteilt. Die eingeblendeten Szenen aus dem echten Berlin machten aber trotzdem Eindruck.