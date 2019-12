„Polizeiruf“-Nachlese : Tod einer Journalistin

Worum ging’s? Die Investigativ-Journalistin Anne Gerling stirbt mitten in einer großen Recherche zum Prozess um den Bau eines Atomkraftwerks an der deutsch-polnischen Grenze. Was aussieht wie ein Autounfall, war in doppelter Hinsicht keiner.

Erst wurden die Radmuttern ihres Wagens von der Ehefrau des Richters gelöst, mit dem Gerling eine Affäre hatte, damit das von ihm gezeugte Kind in ihrem Bauch stirbt. Dann kommt ein Auftragsmörder und bricht der vom Unfall Benommenen das Genick – und den wiederum hatte die Beraterin des Energiekonzerns hinter dem Kraftwerk engagiert, der bei Bau eine Prämie von 50 Millionen Euro winkte. Letztlich kosten also die uralten, aber stets aktuellen Motive Gier und Eifersucht Gerling das Leben.

Die spannendste Figur war Richter Franczak, hin- und hergerissen zwischen seinen Ambitionen und denen seiner Frau sowie seinem Beruf und Rechtsempfinden, gewissermaßen zwischen Falsch und Richtig, Gut und Böse. Fast wird ihm die Entscheidung am Ende abgenommen, aber dann konnte Franczak doch das Urteil fällen, das er für richtig hält.