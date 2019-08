So war der „Polizeiruf“ : Komm, wir kaufen uns Polen

So war der „Polizeiruf“

Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz, r.) sichern Spuren am Tatort. Foto: dpa/Oliver Feist

Frankfurt/Oder Im „Polizeiruf“-Fall Heimatliebe mit Maria Simon und Lucas Gregorowicz ging es um Eitelkeiten, Liebe und um Größenwahn – sehenswert.

Henning Rasche (her) ist Politikredakteur der Rheinischen Post.

Worum geht’s? In einem polnischen Dorf nahe der deutschen Grenze setzen Männer einen Kuhstall in Brand. In einem deutschen Dorf nahe der polnischen Grenze bedroht ein Selbstverwalter einen Gerichtsvollzieher mit einem Gewehr. Und auf irgendeiner polnischen Landstraße finden Kinder einen abgeschnittenen Finger. Später wird der Bauer getötet; dessen Familie bricht anschließend völlig auseinander. Die Ermittler des deutsch-polnischen Kommissariats, Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz), kommen Agrar-Spekulanten, polnischen Nationalisten und menschlichen Abgründen auf die Schliche.