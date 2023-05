So war der Krimi „Game Over“ Der Mörder ist immer der Gamer

Worum ging es? Eine Polizistin wird bei einer Verkehrskontrolle getötet. Bevor sie stirbt, kann sie noch einen Hinweis geben, dass wohl Kollegen in dem Auto gesessen haben. Die Kommissare im Münchner „Tatort“, Franz Leitmayer (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec), müssen in ihrem Fall „Game Over“ also gegen Kollegen ermitteln. Eine heikle Angelegenheit. Dann wird eine weitere Leiche gefunden und zwar in dem Auto, aus dem heraus die junge Frau erschossen worden ist. Der Täter soll Mitglied in einer Computer-Spielgruppe sein: Alle verbergen sich hinter Alias-Namen, Kontakte finden nur virtuell statt. Der junge Oskar Weber (Yuri Völsch) soll den Polizisten helfen und ihnen dort Einlass gewähren. Doch er hat ganz andere Sorgen. Seine Mannschaft und er stehen kurz vor dem großen Triumph, sie haben das Finale erreicht und können einen Coup landen. Und Oskar ist der Sieg so wichtig, dass er auch die Grenzen des Erlaubten überschreitet.