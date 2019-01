So war der „Tatort“ aus Saarbrücken: Ein Abgang, der kein Verlust ist

So war der „Tatort“ aus Saarbrücken

Saarbrücken Im letzten „Tatort“ von Devid Striesow stehen viele mögliche Täter unter Verdacht. Am Ende ist es jemand ganz anderes. Die Episoden aus Saarbrücken werden nicht in tiefer Erinnerung bleiben.

Henning Rasche (her) ist Politikredakteur der Rheinischen Post.

Worum geht’s? Die Schwesternschülerin Vanessa wird in ihrem Wohnheim tot aufgefunden – erdrosselt mit einem Bademantel-Gürtel. Eine ganze Reihe von Personen steht unter Verdacht, die unterschiedlichsten Motive kommen in Betracht. Auch ein junger koptischer Christ, der aus Ägypten geflohen ist, kommt als Mörder in Betracht. Er hatte der Ausländerbehörde Hinweise gegeben, woraufhin Flüchtlinge abgeschoben worden sind.