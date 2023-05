So war der Kieler „Tatort“ Borowski glänzt auch als Hörspiel-Kommissar

Was war gut? „Borowski und die große Wut“ von Eva und Volker Zahn (Buch) und Friederike Jehn (Regie) war gleich auf mehreren Ebenen sehr gelungen. Die Idee, dass ein Kommissar den Fall beinahe von Anfang bis Ende am Telefon löst, war originell und wurde spannend in Szene gesetzt. Auch der Zuschauer kannte von der jungen Verdächtigen lange Zeit nur die Stimme. Elegant wurden in 90 Minuten große Fragen wie Schuld und Verantwortung behandelt. „Anregung war der Fall eines Jugendlichen, der in seiner Familie misshandelt und erniedrigt worden war und eines Tages komplett eskalierte. Dieser Moment der Eskalation interessierte uns, die fundamentale Frage, wie viel Eigenverantwortung jemand hat, der selbst Opfer war und dann zum Täter wird“, erklärte Autorin Eva Zahn im Vorfeld der Ausstrahlung. Das Zusammenspiel von Axel Milberg und Almila Bagriacik als Ermittlerin Mila Sahin funktionierte wie immer sehr gut.