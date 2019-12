So war der „Tatort“ aus Kiel : Zum Glück ist es Mayonnaise

Axel Milberg als Kommissar Borowski steht vor der Schule "Arken" in einer Szene des Kieler Tatorts „Borowski und das Haus am Meer“. Foto: dpa/Sandra Hoever

Kiel Der Kieler „Tatort“ setzt eine Duftmarke. Das Ermittlerduo harmoniert, der Fall ist packend und rätselhaft. Die Kommissare essen sogar zusammen Sandwiches.

Worum geht’s? Heinrich Flemming (Reiner Schöne), Vertreter der Reformpädagogik, ist dement und deswegen bei seinem Sohn, dem Pfarrer Johann Flemming (Martin Lindow), eingezogen. Das Verhältnis zwischen den beiden ist, gelinde gesagt, katastrophal. Unter der Situation leiden auch Johann Flemmings Frau und der gemeinsame achtjährige Sohn Simon (Anton Peltier). In „Borowski und das Haus am Meer“ läuft Simon vor den Wagen der beiden Kommissare Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik). Er berichtet, dass sein Großvater im Wald von einem Hund angefallen worden sei und ein Indianer den Hund getötet habe. Am nächsten Tag werden Heinrich Flemming und ein Hund tot am Strand verbuddelt gefunden.